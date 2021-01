Hannover: Darum tauchte Annika T. aus Seelze unter

Seelze

Fünf Tage lang suchte die Polizei Hannover nach Annika T. (32) aus Seelze. Anhand der Umstände gingen die Beamten von einem Verbrechen aus. Am Freitag, 15. Januar, wurde die Mutter von zwei Kindern in Berlin gefunden. Nach NP-Informationen hält sie sich in einer Hilfseinrichtung für Prostituierte auf.

Doch warum täuschte die korpulente Frau am Sonntagmorgen, 10. Januar, am Mittellandkanal in Lohnde ( Seelze) ein Verbrechen vor? Die NP hat erfahren, dass sich im Januar das Jugendamt für einen Besuch angesagt hatte. Bereits im vergangenen Jahr war bei der Behörde eine anonyme Anzeige eingegangen. Es heißt, dass die Anzeige aus der Nachbarschaft gekommen sei. Beweise dafür gibt es nicht. Der Vorwurf: Die Frau habe ihren Haushalt nicht im Griff, darunter würden die Kinder leiden.

Anonyme Anzeige beim Jugendamt

Im September sei dann das Jugendamt vorstellig geworden, heißt es aus dem nachbarschaftlichen Umfeld der Familie. Und konnte keine Auffälligkeiten feststellen. Aber es sei ein weiterer Besuch für Anfang Januar angekündigt worden. Und das muss der Frau wohl den Schlaf geraubt haben. Aufgrund früherer traumatischer Erlebnisse könnte man sie als labil bezeichnen. Dieser Zustand hatte sich mit der Gründung der Familie verbessert. So sah es zumindest aus.

Ihr Mann, Bernd T. (53), wollte sich dazu nicht äußern. Aber von einem weiteren Besuch des Jugendamtes habe er nichts gewusst, erklärte er. Er versichert, dass es in der Beziehung zu seiner Ehefrau keine Spannungen gegeben habe. „Wir waren glücklich“, sagte er.

Ehemann will Annika T. verzeihen

Aber der Lkw-Fahrer, der viel unterwegs war, wusste auch nicht alles von seiner Frau. Denn wenn er nachts schlafend im Bett lag, prostituierte sie sich. Er räumte aber ein, dass sie vor dem Kennenlernen im horizontalen Gewerbe gearbeitet habe. „Doch das interessierte mich nicht. Ich habe ihr immer gesagt: Lass uns nach vorne schauen.“

Nun dürfte die Beziehung wohl gescheitert sein. Denn Annika T. hat sich nach ihrem Auffinden noch nicht bei ihrer Familie gemeldet. Ihr Mann ist jetzt nun bemüht, die Trümmer zusammen zu kehren. Und den eigenen Verlust zu realisieren: „Ich bin traumatisiert“, sagte er am Dienstag zur NP. Trotzdem wäre er bereit, seiner Frau zu verzeihen.

Die Polizei Hannover wollte zu dem spektakulären Fall keine Erklärung mehr abgeben. Sie ermittelt jetzt wegen Vortäuschen einer Straftat gegen die junge Mutter. Sie hatte am Tag ihres Verschwindens den Notruf gewählt und von einer „Bedrohung“ gesprochen. Dann endete der Anruf abrupt. Am Mittellandkanal fand die Polizei dann ihr Handy, Portemonnaie mit ihrem Ausweis und eine Jacke mit ihren Blutspuren. Ihr Auto war in unmittelbarer Nähe geparkt. Der Einsatz von Spürhunden und Tauchern musste zwangsläufig ergebnislos bleiben.

Von Thomas Nagel