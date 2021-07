Hannover

Was ist denn da schief gelaufen? Mitten auf dem Radweg entlang der Göttinger Chaussee/Ecke Wallensteinstraße ragt der Mast einer Bushaltestellen-Tafel in die Höhe. Was auf den ersten Blick wie ein lupenreiner Schildbürgerstreich wirkt, machte am Mittwoch über den Nachrichtendienst Twitter schnell die Runde.

Die Infrastrukturgesellschaft Region Hannover (Infra), zuständig für die Bauarbeiten für Bus- und Bahnverkehr, konnte die vermeintliche Fehlkonstruktion jedoch schnell aufklären. Der Mast muss weichen, wird auf dem frisch verlegten Radweg in den kommenden Tagen abmontiert. Deshalb sei der Abschnitt für den Verkehr auch noch nicht freigegeben. „Jemand muss die Absperrung verschoben haben“, vermutet Pressesprecher Jens Hauschke.

Ärger und Häme auf Twitter

Bei Twitter schlug die Sache mit dem Mast jedenfalls hohe Wellen. „Soll diese Platzierung als komplette Ignoranz Radfahrenden gegenüber verstanden werden, oder ist demnächst auch mit Anzeigen direkt auf der Straße zu rechnen“, fragte der Nutzer, der das Foto am Mittwochmorgen veröffentlichte. „Ist das eine neue Art von Park&Ride? Fahrrad anschließen und mit den Öffis weiterfahren?“, scherzte ein anderer Nutzer. Viele weitere Beiträge widmeten sich der vermeintlichen Fehlplanung mit Häme aber auch Kritik.

Die NP fragte bei der Infra nach. Die lieferte rasche eine Erklärung. „Das Schild kommt weg. Dafür muss aber der Strom abgeklemmt werden, was nur von Fachleuten ausgeführt werden darf “, sagte Hauschke und verwies darauf, dass der Bereich noch eine Baustelle sei.

Deshalb war der neu verlegte Radweg bis Dienstagnachmittag noch durch Baken abgesperrt, die später offensichtlich durch Unbekannte – warum auch immer – verschoben wurden. Mittlerweile stehen sie wieder in Position, und auch der Mast soll in den kommenden Tagen endlich weichen. Dann ist auch der Weg für Radfahrer wieder frei.

Von André Pichiri