Hannover

Die Region bereitet sich auf den Start der Impfungen gegen das Coronavirus vor. In dieser Woche werden die mobilen Teams in Alten- und Pflegeheimen aber noch nicht loslegen. „Es bleibt dabei, dass wir in der ersten Januarwoche beginnen“, sagte am Montag Michael Hintz, Pressesprecher der Feuerwehr Hannover, der NP. Aktuell peile man den kommenden Montag, 4. Januar, an.

Bei der Feuerwehr, die für die Impfabläufe und den Betrieb in den Impfzentren verantwortlich ist, laufen die Vorbereitung auf Hochtouren. „Der dafür nötige Aufwand ist nicht unerheblich“, so Hintz. Daher verzichtet die Region auf einen vorgezogenen Start, obwohl das Sozialministerium eine Lieferung der ersten 1000 Dosen bereits zu Beginn dieser Woche theoretisch in Aussicht gestellt hatte. Sozialministerin Carola Reimann wies aber bereits darauf hin, dass sich viele Pflegeheime zwischen den Feiertagen wohl nicht in der Lage sähen, die Impfungen so kurzfristig zu organisieren.

Warten auf die Einwilligung der Betreuer

Insbesondere für die Rückmeldungen, welche Bewohner auch tatsächlich geimpft werden sollen, muss Zeit eingeplant werden. Das gilt vor allem bei den Bewohnern, die das nicht mehr selbst entscheiden können. Für sie müssen die Angehörigen oder andere Betreuungspersonen ihre Einwilligung geben. „Die Listen, in den das vermerkt wird, sind an alle Pflegeeinrichtungen gegangen“, so Hintz. Sobald diese Daten der Feuerwehr vorliegen, werden die ersten Routen der mobilen Impfteams entsprechend aufgestellt.

Von André Pichiri