Hannover

Zum Fest auch an die denken, denen es nicht gut geht und die sich einsam fühlen – mit dieser Mission haben sich Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes und OB Belit Onay Heiligabend auf den Weg gemacht. „Wir waren zu Gast im Kontaktladen Mecki und im Margot-Engelke-Zentrum“, berichtet Onay. „Das ist für uns schon ein Stück Tradition.“

Dem Theologen und dem Verwaltungschef ging es vor allem darum, mal Danke zu sagen. Onay: „Wer sich für Obdachlose und Senioren einsetzt, erfährt viel zu wenig Wertschätzung.“ Da sei es eben auch nicht mit der mitgebrachten Schokolade getan, sondern einem intensiven Austausch abseits der sonst üblichen Hektik.

Nothilfe gut aufgestellt

Im Mecki-Laden, dem zentralen Anlaufpunkt für obdachlose Menschen in der City, war anders als in den früheren Jahren kein gemeinsames Essen möglich – aber eine Essensausgabe. Onay versicherte den Mitarbeitern, dass sich der von ihm eingerichtete Runde Tisch in Sachen Wohnungslosigkeit und die vielen neuen Angebote bewährten. „Noch nie war die Winternothilfe so gut aufgestellt wie jetzt“, sagt er der NP.

Im Margot-Engelke-Zentrum, dem städtischem Seniorenheim in der Südstadt, erlebten Müller-Brandes und Onay, wie die Mitarbeiter mit viel Kreativität Bewohner und Bewohnerinnen auch über eingeschränkte Besuchsmöglichkeiten hinwegtrösten. Der Zugang ist begrenzt – ein Test erforderlich, aber wegen Omikron herrscht noch mal besondere Vorsicht.

Pflege mehr wert

„Für jeden und jede gab es ein individuelles Geschenk und eine schöne gemeinsame Feier“, so Onay. Pflege müsse sehr viel mehr wert sein als derzeit, findet er. „Da wird gerade an solchen Tagen Ungeheures geleistet.“

Von Vera König