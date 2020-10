Bäume im Stadtgebiet melden selber Wasserbedarf an. Eine Mülltonne funkt, dass sie voll ist: Mit dem energiesparenden LoRaWan-Netz soll das bald in Hannover möglich sein. Die Wirtschaftsförderung der Region Hannover testet diese Technologie gerade in ihrem Garten an Bienen. Die Ergebnisse sind vielversprechend.