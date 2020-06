Hamburger Allee: Dach eines Bürogebäudes in Brand geraten

Hannover

Aus noch unbekannter Ursache ist Pfingstmontag auf dem Dach eines Bürogebäudes an der Hamburger Allee ( Oststadt) ein Feuer ausgebrochen. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, Nachkontrollen sind aktuell noch immer in Gang. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr war um 12.19 Uhr alarmiert worden. Etwa 30 Quadratmeter Dachfläche seien in Brand geraten, so Feuerwehrsprecher Hartmut Meyer. Das Bürogebäude gegenüber Kaufland beherbergt einige Bildunsgeinrichtungen wie das Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft, aber keine Wohnungen. Zum Zeitpunkt des Brandes hielten sich daher am Feiertag keine Menschen dort auf.

Die Feuerwehr setzte drei Drehleitern ein, um das Feuer von mehreren Seiten angreifen zu können. Mehrere Trupps drangen unter Atemschutz auf das dach vor. Nach etwa 20 Minuten waren die Flammen dort unter Kontrolle, doch hatte sich das Feuer schon in die vorgehängten Fassadenteile ausgebreitet. „Um die letzten Glutnester zu erwischen, müssen wir die Dachhaut öffnen und die obere Kante der Fassade abmontieren“, so Meyer weiter. Das werde die Rettungskräfte noch eine Weile beschäftigen.

Was das Feuer ausgelöst haben könnte, ist unbekannt. Experten der Kripo haben bereits die Ermittlungen aufgenommen. Zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Hannover, Ortsfeuerwehr Kirchrode und der Rettungsdienst waren mit 52 Einsatzkräften und 16 Fahrzeugen vor Ort.

Von Andreas Krasselt