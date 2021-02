Hannover

Gibt es beim DRK-Regionsverband einen Impfskandal? Nach NP-Informationen hat sich Führungspersonal aus dem Pflegebereich nachträglich auf die Impfliste setzen lassen. Die Rede ist vom Geschäftsführer Pflegedienste, seiner Frau, seiner Assistentin, einer Prokuristin und zwei Mitarbeiterinnen aus dem Bereich IT/Organisation. Der mittlerweile nicht im Dienst befindliche Heimleiter der beiden DRK-Pflegeheime „Listholze“ und „Garbsener Schweiz“ hat die Impfplanänderung am 4. Januar angeordnet. Nach „Rücksprache“ mit dem Geschäftsführer.

Der Chef des DRK-Regionsverbandes, Anton Verschaeren, weist die Vorwürfe zurück. „Wir haben den Kodex, dass niemand aus dem Management vorzeitig geimpft wird.“ Da der Geschäftsführer Pflegedienste auch kommissarisch die Heimleitung übernommen habe, sei er auch nah an den Senioren. Dasselbe gelte für seine Frau. Sie arbeite als Praxisanleiterin am Patienten. Die Prokuristin sei mit dem Verkauf des Pflegeheims Listholze beschäftigt gewesen und deshalb oft vor Ort. Bei den übrigen Personen handle es sich um Altenpflegerinnen.

Pflegeheim seit Anfang Februar ohne Bewohner

Das klingt alles ein wenig merkwürdig. So war am 4. Januar noch ein Heimleiter im Dienst. Das Pflegeheim Listholze ist seit Anfang Februar leer, vorher befand sich noch rund ein Dutzend Senioren im Heim. Warum müssen dann noch eine Prokuristin und der Geschäftsführer am 30. Januar gegen Corona geimpft werden? So soll die neue Heimleiterin ihre Arbeit Anfang Februar aufgenommen haben. Eine weitere Mitarbeiterin, laut DRK-Chef eine Altenpflegerin, firmiert unter der Signatur „IT-Organisation Pflege/Einkauf“ beim DRK.

DRK-Impfskandale gibt es auch in Hamburg und Bielefeld

Es wäre nicht der erste Fall, in dem das DRK unangenehm in Sachen Impf-Priosierung auffällt. So berichteten Medien aus Hamburg, dass sich DRK-Chefs samt Ehefrauen in Harburg am Impfstoff bedient hätten. In Bielefeld sollen am 2. Januar 21 externe Personen, darunter auch DRK-Chefs, im Martha-Stapenhorst-Pflegeheim gegen das Virus immunisiert worden sein. Gegen jegliche Priorisierung und gegen jegliche Notwendigkeit.

Was Mitarbeiter beim DRK in Hannover auch aufregt: Am 4. Januar im Pflegeheim Listholze ließ sich auch der Belegarzt samt seiner Arzthelferinnen impfen. „Noch vor den Heimbewohnern“, heißt es. DRK-Chef Verschaeren beruft sich auf eine Empfehlung des Hausärzteverbandes. „Belegeärzte und ihre Assistentinnen sollen über die Impflisten der Alten- und Pflegeheime versorgt werden.“

Von Thomas Nagel