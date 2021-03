Mit Blick auf den Internationalen Frauentag fordern Gewerkschafterinnen in Hannover, den Fokus auf die Mehrfachbelastungen von Frauen in der Corona-Krise zu richten. Für das höhere Infektionsrisiko in systemrelevanten Berufen, die doppelte und dreifache Belastung durch Beruf plus unbezahlter Sorgearbeit muss es eine Anerkennung geben.