Hannover

Die Leihräder „Sprintrad“ der GVH sind zu einem Fall für das Gericht geworden. Mitbewerber DB Connect GmbH, der mit acht Call-a-Bike-Angeboten am Hauptbahnhof das gleiche Marktsegment abdeckt, moniert, dass der Großraum-Verkehr Hannover (GVH) keine öffentliche Ausschreibung für diese Räder vorgenommen hatte. „Wir haben uns juristisch beraten lassen, aus Sicht der Kanzlei ist alles einwandfrei gelaufen“, sagt GVH-Sprecher Tolga Otkun. Die GVH-Leihräder bleiben bis zu einer gegenteiligen Gerichtsentscheidung im Einsatz.

Wer ein Monatsabo für Bus oder Bahn hat, kann seit Juli auch gratis per Leihfahrrad in Hannover unterwegs sein – mit dem „Sprintrad“ des GVH. Nutzen können diese Räder auch andere Interessierte, aber die aktuell rund 160.000 GVH-Abonnenten dürfen die Räder pro Fahrt 30 Minuten kostenlos nutzen. Das gilt auch für Studierende der Hochschulen Hannovers mit einer Semestercard und für Inhaber von Jobtickets.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Firma Nextbike ist seit 2011 in Hannover unterwegs

Der GVH arbeitet mit dem Bikesharing-Anbieter „Nextbike“ aus Leipzig zusammen und erhofft sich von dem Radangebot positive Auswirkungen auf den Bus- und Bahnverkehr. „Nextbike“ ist Marktführer beim Bikesharing und bereits in 60 Städten in Deutschland sowie in 25 Ländern weltweit aktiv. Hannover zählt seit 2011 zu den Standorten. Bisher haben die Leipziger mit dem Getränkelieferanten Durstexpress zusammengearbeitet, dessen Werbung die Räder trugen. Seit Juli tragen sie das GVH-Logo und den Schriftzug „Sprintrad“.

Über eine App können Nutzer die Räder suchen, buchen und freigeben lassen. Abgerechnet wird ebenfalls online. Regulär kostet die Nutzung einen Euro pro Viertelstunde. Wer 24 Stunden bucht, zahlt 15 Euro. Der Monatstarif liegt bei zehn Euro. Diese Preise gelten sowohl für GVH-Abonnenten wie für alle anderen Interessierten. 1000 Bikes sind im Innenstadtbereich unterwegs. Die gesamten Anschaffungskosten liegen in einem niedrigen sechsstelligen Bereich.

Bahn: „Vergaberecht schreibt grundsätzlich Ausschreibung vor“

Mitbewerber „Call a Bike“ von DB Connect GmbH, ein Unternehmen der Deutschen Bahn, moniert nun, dass dieses GVH-Angebot hätte öffentlich ausgeschrieben werden müssen. „Die Deutsche Bahn Connect GmbH versteht sich als starker Partner von Städten und Kommunen bei der Umsetzung der Verkehrswende. Wir betrachten Bikesharing als praktische und flexible Ergänzung des Nahverkehrs. Bikesharing wird vor allem dann gut angenommen, wenn es mit dem Nahverkehr verknüpft ist. Insofern begrüßen wir die Entscheidung des GVH, Bikesharing in deren Tarifsystem zu integrieren“, so eine Bahnsprecherin am Dienstag.

Ein fairer Wettbewerb auf dem Bikesharing-Markt sei wichtig, um bestmögliche Leistungen und Preise für die Auftraggeber und damit für die Reisenden zu gewährleisten. „Dementsprechend schreibt das Vergaberecht grundsätzlich eine Ausschreibung entsprechender Leistungen vor.“ Nur so könne ein fairer Wettbewerb stattfinden, der Qualität und Wirtschaftlichkeit im Fokus habe.

GVH sicher: „Es ist alles korrekt gelaufen“

Der GVH teilte am Dienstag mit, nicht jedes Verfahren müsse zwangsläufig ausgeschrieben werden. Die Marktlage habe ergeben, dass nur Anbieter „Nextbike“ in der Lage gewesen sei, 1000 Räder für Hannovers City gleichzeitig zu liefern. „Es ist alles korrekt gelaufen“, sagt GVH-Sprecher Tolga Otkun. Die Klage von DB Connect GmbH ist vor dem Vergabesenat des OLG Celle anhängig – ohne Entscheidungstermin bislang.

Von Andreas Voigt