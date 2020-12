Hannover

Der Kreisverband Region Hannover Die Linke trifft sich am Sonnabend zu seinem Kreisparteitag – als Präsenzveranstaltung. Und das in Zeiten, in denen der aktuell Sieben-Tage-Inzidenzwert in der Region Hannover nach Angaben des Landesgesundheitsamtes erstmals seit Ende November wieder über die 100er-Marke auf 109,6 gestiegen ist.

Ort ist das Spielbanken-Casino RP 5 am Raschplatz. 550 Mitglieder hat der Kreisverband, bis Dienstag hätten sich aber weniger als 50 angemeldet, heißt es aus Mitgliederkreisen. Anmeldeschluss ist am Mittwoch. Das Gesundheitsamt der Region hat die Veranstaltung genehmigt, so Sprecher Christoph Borschel am Dienstag. Der Kreisparteitag beginnt um 12 Uhr, das Ende ist für 18.15 Uhr angesetzt.

Mit seinen 550 Mitgliedern ist der Kreisverband für Stadt und Umland von Hannover der größte in Niedersachsen. Bei dem Parteitag wählen die Mitglieder 24 Delegierte für den Landesparteitag Anfang 2021, die dann die Kandidaten-Liste für den Bundesparteitag aufstellen. Auf einem aussichtsreichen Listenplatz mit dabei sein will dann auch Diether Dehm, der aktuell den Landkreis Hannover-Land I ( Burgdorf, Burgwedel, Garbsen, Isernhagen, Langenhagen, Neustadt am Rübenberge, Wedemark und Wunstorf) im Bundestag vertritt und wieder kandidieren will. Der Kreisparteitag ist insofern für den Bundespolitiker wichtig für seine weitere politische Karriere.

Linke: Briefwahl oder Wahllokale zu aufwendig

Es habe längere parteiinterne Diskussionen gegeben, ob es in Coronazeiten sinnvoll sei, den Kreisparteitag als Präsenzveranstaltung abzuhalten, hieß es am Dienstag von einem Parteimitglied weiter. Da diese Diskussionen zum Teil extrem kontrovers geführt worden seien, wolle er lieber anonym bleiben. Letztendlich habe sich der Kreisverband für eine Präsenzveranstaltung und gegen einen Live-Stream ausgesprochen, weil Wahlen stattfänden. „Eine Briefwahl zu organisieren oder Wahllokale, wie es die SPD getan hatte, waren zu aufwendig. Dafür reichen unsere Kapazitäten nicht.“ Live-Streams hatten etwa die Grünen bei ihrer Landesdelegierten-Konferenz Ende Oktober und die Junge Union bei ihrem digitalen Deutschlandtag mit der Wiederwahl ihres Vorsitzenden Tilman Kuban zustande gebracht.

Die Linke betonte, man habe ein coronakonformes Hygienekonzept ausgearbeitet, es stünden im RP5 für den Parteitag zwei Räume zur Verfügung, die stets belüftet werden könnten. Es gebe sowohl Einzelplätze als auch Doppelplätze für Ehepaare oder Familien aus einem Haushalt. Zudem werde auf den Sicherheitsabstand geachtet. Das Gesundheitsamt der Region Hannover zog sich am Dienstag auf eine formalrechtliche Begründung bei der Genehmigung zurück. Demnach dürften auch Parteien nach der Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen die durch Rechtsvorschriften vorgeschriebenen Sitzungen und Zusammenkünfte als Veranstaltungen in geschlossenen Räumen durchführen, wenn das Abstandsgebot eingehalten werde. „ Die Linke plant, während des Parteitags anstehende Wahlen durchzuführen. Insofern darf das Vorhaben grundsätzlich stattfinden“, so Regionssprecher Christoph Borschel. Das Gesundheitsamt habe dem Hygienekonzept grundsätzlich zugestimmt.

Andreas Voigt