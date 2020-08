HANNOVER

Dieser Corona-Fall hat für Verwirrung gesorgt: In einem Großraum-Büro eines Unternehmens in Hannover mit 15 Angestellten wurde kürzlich bei einer Mitarbeiterin Covid-19 festgestellt – doch nur eine kleine Anzahl Mitarbeiter wurde von Seiten des zuständigen Gesundheitsamtes der Region Hannover in die übliche zweiwöchentliche Quarantäne geschickt. Einige Mitarbeiter wurden vom Arbeitgeber dagegen nur für wenige Tage ins Home Office beordert, andere wiederum verrichteten weiter ihre Arbeit – ohne Maßnahmen.

Diese unterschiedliche Vorgehensweise hat bei einem NP-Leser, der unerkannt bleiben möchte, für Irritationen gesorgt: „So bekommen wir die Ausbrüche doch nie in den Griff“, äußerte er. Christoph Borschel, zuständiger Sprecher bei der Region Hannover, gab jedoch Entwarnung: „Diese Vorgehensweise entspricht den Vorgaben des Robert-Koch-Institutes, wonach die betroffenen Mitarbeiter nach Kontakt mit dem Betroffenen klassifiziert und nicht pauschal in 14-tägige Quarantäne geschickt werden.“ Das „Management von Kontaktpersonen“ kann auch unter www.rki.de/kontaktpersonen im Internet nachgelesen werden.

Gesundheitsamt mit einer Art Detektivarbeit

Im Kern ist die Vorgehensweise so: Das Gesundheitsamt überprüft anhand von Befragungen – in der Regel über das Telefon, wer wie lang und ob überhaupt ein Mitarbeiter Kontakt mit der erkrankten Kollegin hatte. „Das ist im Prinzip Detektivarbeit der Kollegen“, so Borschel. Nachdem dann feststeht, wer auf welche Weise mit der Erkrankten Kontakt hatte, nimmt das Gesundheitsamt eine Klassifizierung vor – und schickt die Person entweder in Quarantäne oder auch nicht, weil sie – direkt oder indirekt – gar nicht oder nicht ausreichend für eine Ansteckung mit der coronainfizierten Person in Berührung kam. Dass einige Kollegen vom Arbeitgeber für zwei Tage nach Hause geschickt worden seien, könne man plausibel damit erklären, dass er das Corona-Testergebnis habe abwarten wollte, so Christoph Borschel weiter. Er stellte klar, dass sich die Region weiter nicht zu konkreten Einzelfällen äußere. Der NP-Leser betonte, dass sein Arbeitgeber die Schreibtische der Mitarbeiter schon lange räumlich und mit einer Plexiglasscheibe voneinander getrennt habe.

Von Andreas Voigt