Hannover: Corona wütet am häufigsten in Sozialberufen

Hannover

So waren im vierten Quartal vergangenen Jahres von 1.000 bei der Barmer versicherten Erwerbstätigen in Erziehung, Sozialarbeit und Heilerziehungspflege etwa 7,6 wegen einer Covid-19-Infektion krankgeschrieben, wie die Kasse am Dienstag in Hannover mitteilte. Dahinter folgen Beschäftigte in der Arzt- und Praxishilfe mit 5,4 Betroffenen auf 1.000 Versicherten.

In den Bereichen Gesundheits- und Krankenpflege, Rettungsdienst und Geburtshilfe weist die Statistik einen Wert von 5,3 aus. „Corona grassiert vor allem in Bereichen, bei denen es zu direkten Interaktionen zwischen Menschen kommt und Homeoffice nicht möglich ist“, sagte Heike Sander, Landesgeschäftsführerin der Barmer in Niedersachsen und Bremen.

Lehrer und Erzieher werden schneller geimpft

Bund und Länder hatten sich am Montag auf schnellere Corona-Impfungen für Lehrkräfte und Kita-Beschäftigte geeinigt. Erzieherinnen und Erzieher sowie Beschäftigte an Grund- und Förderschulschulen sollen in die Priorisierungsgruppe 2 aufgenommen und damit eine Gruppe höher gestuft werden.

Laut Barmer sind die Corona-Fallzahlen in Branchen geringer, in denen der direkte Kontakt mit anderen Personen nicht immer zwingend erforderlich ist. Hier reichten die Zahlen der wegen Covid-19 krankgeschriebenen Versicherten von jeweils 4 Krankgeschriebenen unter 1.000 Versicherten in den Branchen Metallverarbeitung und Verwaltung bis hin zu 2,5 pro 1.000 aus dem Bereich Werbung und Marketing.

Covid-Patienten länger krankgeschrieben

Massive Unterschiede zwischen den einzelnen Berufsbranchen gebe es unter den Barmer-Versicherten auch bei der Dauer der Krankschreibung, hieß es. So seien im vierten Quartal des vergangenen Jahres an Covid-19 erkrankte Fahrzeugführer im Schnitt 15,6 Tage arbeitsunfähig gewesen. Bei Beschäftigten in Gesundheits- und Krankenpflege, Rettungsdienst und Geburtshilfe seien es 13,4 Tage gewesen und in der Altenpflege 11,9 Tage. In der Elektrotechnik waren es dagegen nur 6,9 Tage.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bemerkenswert gering sei die durchschnittliche Krankheitsdauer in Arztpraxen, aber auch in Pflegeberufen. Eine mögliche Ursache dafür sei, dass die Betroffenen im Kampf gegen Corona an vorderster Front stünden und die verbliebenen Kolleginnen und Kollegen schnellstmöglich wieder unterstützen wollten.

Von epd