Unter den hannoverschen Genossen kursiert derzeit ein drei Seiten langer Brief. Der hat es in sich. Der Vorstand des Ortsvereins Groß-Buchholz teilt darin mit, dass der Vorsitzende, seine Stellvertreter, der Schriftführer und zwei Beisitzer geschlossen zurücktreten. Darunter auch Bezirksbürgermeisterin Johanna Starke. Sie hätten Anfeindungen hinnehmen müssen, weil sie wegen der Corona-Pandemie Termine und Treffen absagten.

Besprechungen und Versammlungen fanden in Groß-Buchholz per Videokonferenz statt. Mitglieder, die per E-Mail erreichbar sind, wurden dazu eingeladen. Eine für den Oktober vorgesehene Jahreshauptversammlung sagte der Vorstand ab. Schließlich hatte die Partei den Ortsvereinen geraten, während des Lockdowns auf Veranstaltungen zu verzichten.

Intransparenz vorgeworfen

Folge waren massive Vorwürfe. Der Vorsitzende Chris Jäger berichtet von falschen Vorwürfen, unerwünschten Telefongesprächen, Weitergabe vertraulicher, aber verdrehter Daten. „So wurde dem Vorstand Intransparenz vorgeworfen, weil man sich angeblich in geheimen Sitzungen treffen würde.“

Mithilfe des Unterbezirks versuchte der Vorstand (Chris Jäger, Johanna Starke, Knud Lagershausen, Georg Bannert, Mathias Kress und Peter Heberlein) , die Vorwürfe zu entkräften. Vergeblich. In dem Brief heißt es: „Das Ganze hat sich inzwischen zu einer Art Dauer-Beschäftigungstherapie entwickelt, mit tiefen Auswirkungen in das Privat- und Familienleben sowie gesundheitlichen Auswirkungen bei einzelnen.“

Nervenzusammenbruch in Konferenz

In einer Sitzung habe ein Vorstandsmitglied einen Nervenzusammenbruch bekommen. „Eine andere Genossin verließ weinend die Videokonferenz.“ Man sehe sich „nicht länger in der Lage, diesen Zustand zu ertragen. Niemand würde sich auf seiner Arbeitsstelle so behandeln lassen, wie dies einzelne Genossinnen und Genossen in den letzten Wochen und Monaten ertragen mussten. Im Ehrenamt fühlt man sich damit sehr alleine gelassen.“

Der Vorstand hofft, dass mit dem Rücktritt die „Repressalien gegen uns jetzt aufhören“. Ein neues Team müsse gefunden werden, dass die Listenaufstellungen für Bundestagswahl und Kommunalwahl begleite und den Wahlkampf organisiere.

Neue Leitschnur gefordert

Das Schreiben endet mit einem Zitat: „,Versöhnen statt spalten’, das war die Leitschnur für das politische Wirken von Johannes Rau – wir würden uns sehr freuen, wenn es weiter die Leitschnur für das politische Wirken des SPD-Ortsvereins Groß-Buchholz sein könnte.“

