Kulturhauptstadt: Dank Corona mehr Zeit für die Präsentationsvorbereitung

Hannover

Die Bewerbung zur Kulturhauptstadt 2025 im Zeichen der Corona-Krise –manchmal tut sich auch Positives auf. Wie die Fristverlängerung zur Abgabe des zweiten Bid Books von sieben Wochen. Die verschiebt sich nämlich vom 31. Juli auf den 21. September. Und diese sieben Wochen will das Kulturhauptstadtbüro dazu nutzen, um die Präsentation des zweiten Bid Books vor der Jury „besser durchzuplanen als es beim alten Zeitplan möglich gewesen wäre“, sagte Inga Samii. Gemeinsam mit Melanie Botzki leitet sie das Bewerbungsprojekt, gemeinsam erstatten sie dem Kulturausschuss der Stadt regelmäßig Bericht über den Stand der Arbeiten. So wie am Freitag.

IM PLAN: Melanie Botzki (links) und Inga Samii vom Kulturhauptstadtbüro haben dem Kulturausschuss am Freitag vom Stand der Arbeit am zweiten Bid-Book berichtet. Quelle: Franson

100 Seiten umfasst das zweite Bid Book, da sind 40 mehr als das erste hatte. Für das erste Bewerbungsbuch hat es sogar einen Kunstpreis gegeben, weil es künstlerisch überaus anspruchsvoll ist mit seiner dreidimensionalen Agora als Buchdeckel. „Das zweite Buch wird anders sein, das muss es auch, will man überzeugen“, sagte Melanie Botzki. Das künstlerische Team, das am ersten Bewerbungsbuch gearbeitet habe, sei dennoch wieder zusammen, auch die Hauptprotagonisten: Juan S. Guse wird die Erzählung schreiben, Designer Sebastian Peetz wird es gestalten. Nur so viel verrät Inga Samii zum Inhalt: „Corona spielt auch eine große Rolle.“ Und: „Wir haben so viel Material, dass wir runterkürzen müssen.“

Jury-Besuch in Hannover am 26.Oktober

Durch die Pandemie sei man gezwungen gewesen, von heute auf morgen digital zu Hause zu arbeiten, das habe aber geklappt – auch dank eines zehn Stunden Arbeitstages im Schnitt. Weil man aber so konzentriert und gut miteinander gearbeitet habe, berichteten die Damen weiter, sei man „zeitlich absolut im Plan und so weit, als müssten wir zum alten Termin Ende Juli das Bid Book abgeben“, berichtete Melanie Botzki weiter.

KUNST: Das erste Bewerbungsbuch „Bid Book“ hat Designer Sebastian Peetz gestaltet. Für die Ausgestaltung der „Agora of Europe“ hatte es im Februar einen internationalen Designpreis gegeben. Quelle: Behrens

Ist das Buch dann am 21. September abgegeben, bereitet sich das Kulturhauptstadtbüro auf den Besuch der Jury in Hannover vor, der für den 26. Oktober ansteht. Die Empfehlung der Jury für den Titelträger soll dann am 28. Oktober erfolgen, wegen Corona einen Monat später als geplant. Eine reine Besichtigungstour durch die die Stadt werde der Besuch nicht, man wolle auch Teile des neuen Bid Books präsentieren, versprechen die Damen. „Wir machen einen Spiegel auf, was 2025 hier stattfindet und überraschen sicher auch, so wir wir es schon bei der Präsentation 2019 getan haben“, so Melanie Botzki.

Stadt hält an Projekt fest – trotz Kosten von 80 Millionen Euro

Dass Hannover vom Projekt am Ende doch Abstand nimmt, weil die finanziellen Belastungen durch die Pandemie die Stadtkasse zu sehr belastet, ist nicht zu erwarten. Erst am Mittwoch hatte Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf bei der Verabschiedung des dritten Corona-Hilfspaketes geäußert, sie bleibe zuversichtlich, dass trotz aller neuen Sparzwänge Hannovers Bewerbung um den Titel als Europäische Kulturhauptstadt 2025 fortgeführt werde. Die Verwaltung rechnet mit Gesamtkosten von rund 80 Millionen Euro, die allerdings aus verschiedenen Töpfen (Bund, Land und Sponsoren) kommen. Sie sagte außerdem, in Zeiten der Corona-Krise gewinne das Motto der Bewerbung eine ganz neue Bedeutung: „Jetzt. Erst. Recht.“

Von Andreas Voigt