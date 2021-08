Hannover

Politikwissenschaftler und Armutsforscher Christoph Butterwegge aus Köln weiß, dass Corona die soziale Spaltung in Deutschland verschärft hat. Am 18. August erscheint das von ihm und seiner Frau Carolin Butterwegge geschriebene Buch „Kinder der Ungleichheit“.

Vor dem Virus sind wir alle gleich, hieß es in der Pandemie. Stimmt das?

Ja, das Virus behandelt im Prinzip alle Menschen gleich. Es trifft sie trotzdem unterschiedlich hart, weil ihre gesundheitlichen Voraussetzungen, ihre Arbeits- und Lebensbedingungen sowie nicht zuletzt ihre Wohn-, Einkommens- und Vermögensverhältnisse stark voneinander abweichen. Wer im Eigenheim mit großem Garten lebt, litt nicht so hart wie eine arme Familie in der Zweizimmerwohnung eines Hochhauses am Stadtrand. Die meisten Geringverdiener mussten in vollen Bahnen oder Bussen zur Arbeit fahren, Fach- und Führungskräfte konnten hingegen eher im Homeoffice arbeiten oder den Dienstwagen zum Büro nehmen. Ansteckungsgefahren lauerten beispielsweise in der Fleischindustrie. Osteuropäer mit Werkverträgen hatten sowohl beim Schlachten als auch in ihren Gemeinschaftsunterkünften, Wohncontainern und Baracken ein viel höheres Infektionsrisiko als die meisten regulär beschäftigten Arbeitnehmer.

Arme sind schlecht informiert

Und dann waren da ja auch noch die Menschen ohne Wohnung …

Wohnungs- und Obdachlose konnten gar nicht zu Hause bleiben, wie uns allen geraten wurde, weil sie keines haben. Zudem waren die Lebensmitteltafeln geschlossen. Niemand konnte Flaschen sammeln, Straßenzeitungen verkaufen oder Straßenmusik machen, weil die Innenstädte leer waren. Die Ärmsten der Armen verarmten weiter, auch weil Transferleistungsempfänger erst im Mai 2021 eine bescheidene Einmalzahlung in Höhe von 150 Euro bekamen. Obdachlose gehörten zu den Hauptleidtragenden der Pandemie, selbst wenn man ihnen wie in Hannover leerstehende Hotelzimmer anbot. Sie waren aufgrund solcher Vorerkrankungen wie Asthma, Adipositas und Diabetes auch die immunschwächsten. Corona hat die Ungleichheit in der Gesellschaft nicht nur deutlicher gemacht, sondern sie auch verschärft. Weil das Virus auf gesellschaftliche Verhältnisse der Ungleichheit traf. In Köln lagen die Inzidenzwerte vor ein paar Wochen bei 0 im Villenviertel Hahnwald und bei 717 in einem Stadtteil, der als „sozialer Brennpunkt“ gilt.

Sind arme Menschen auch bei der Impfkampagne benachteiligt?

Arme sind gewöhnlich schlechter informiert und die Hemmschwellen für sie höher, in ein manchmal weit entferntes Impfzentrum zu fahren, als für Menschen, die nicht auf jeden Cent gucken müssen und mobiler sind. In Köln ging man deshalb mit Impfaktionen in die Hochinzidenzstadtteile. Das war richtig, kann aber auch die Stigmatisierung der Viertel verstärken, wenn es zu Neiddebatten in anderen Stadtteilen führt.

Einzelhandel und Tourismus sind Verlierer

Wer hat von der Pandemie profitiert und wer hat verloren?

Der Onlinehandel, die Digitalwirtschaft, die Pharmakonzerne, die Hersteller von Luftfilteranlagen machten hohe Gewinne, fast der gesamte Einzelhandel, Gastronomie und Hotellerie, die Luftfahrt sowie der Tourismus waren die großen Verlierer. Nach den Ursachen für die soziale Polarisierung ist auf drei Ebenen zu fragen: Erstens: Wen traf die Pandemie selbst und wie? Zweitens: Wer litt unter den wirtschaftliche Folgen des wiederholten Lockdowns und wer profitierte umgekehrt davon? Drittens: Wer bekam Finanzhilfen und wer nicht? Auf allen drei Ebenen hat sich die Ungleichheit erhöht und die sozioökonomische Spaltung des Landes verschärft. Die meisten Reichen wurden noch reicher, die Armen zahlreicher.

Worauf führen Sie das zurück?

Die politisch Verantwortlichen haben ihre Hilfsmaßnahmen weniger am Bedarfs- als am Leistungsprinzip ausgerichtet. Ob man auf Leerstände bei Eckkneipen oder Einzelhandelsgeschäften schaut: Überall haben die Kleineren am meisten gelitten, während die Großen vom Staat unterstützt wurden. Konzerne wie Lufthansa, Tui, Galeria Karstadt-Kaufhof sind mit Milliardensummen stabilisiert worden und haben trotzdem viele tausend Stellen gestrichen. Automobilkonzernen wurden durch Zahlung von Kurzarbeitergeld für die Beschäftigten fast die gesamten Lohnkosten ersetzt und haben trotzdem hohe Dividenden ausgeschüttet, was übrigens in manchen Ländern untersagt ist.

Wie ist Ihr Blick auf die Kinder?

Auch die Ungleichheit der Familien hat sich negativ ausgewirkt. Die einen ermöglichten den Kindern aufgrund ihres Wohlstandes ein ruhiges Arbeiten im eigenen Zimmer, einschließlich der für das Homeschooling benötigten digitalen Endgeräte. Kinder aus sozial benachteiligten Familien wurden hingegen zum Teil völlig abgehängt, und zwar gerade solche mit Migrationshintergrund, die aufgrund von Sprachbarrieren ohnehin Lernschwierigkeiten haben. Was das mit Kindern macht, wird jetzt zunehmend von Schulpsychologinnen, Therapeuten und Psychiatern aufgedeckt: Das reicht von Einschlaf- und Durchschlafschwierigkeiten über Angststörungen, Einsamkeit und soziale Isolation bis hin zu Suizidgedanken oder -versuchen.

In dieser Zeit sind die Inobhutnahmen von Kindern gestiegen. Die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer tödlichen Beziehungstat zu werden, stieg. Welchen Einfluss hatte die Pandemie vor allem für Familien in prekären Verhältnissen?

Eltern wurden auf eine harte Bewährungsprobe gestellt, insbesondere alleinerziehende Frauen, denen es ohnehin schwerfällt, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren. In vielen Familien haben Konflikte und Aggressivität zugenommen. Vor allem in beengten Wohnverhältnissen und bei materiellen Sorgen gab es mehr Streit und ein höheres Risiko, Opfer von physischer oder psychischer Gewalt zu werden. Da die Beratungsstellen für Frauen und Kinder geschlossen hatten, gab es nur völlig überlastete Sorgentelefone. Zieht man eine Zwischenbilanz, hat die Pandemie fast alle sozialen Probleme, die es in unserer Gesellschaft vorher schon gab, weiter verschärft. Das inflationär bemühte „Brennglas“, unter dem sie deutlicher erkennbar wurden, bringt nicht zum Ausdruck, dass sich die Kluft zwischen Arm und Reich noch vertieft und der soziale Konfliktstoff zugenommen hat.

Das Buch „Kinder der Ungleichheit“ von Carolin und Christoph Butterwegge ist im Campus-Verlag erschienen, hat 303 Seiten und kostet 22,95 Euro.

Von Petra Rückerl