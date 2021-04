Hannover

Die Corona-Pandemie hat der Stadt bei ihrer Schulplanung unverhofft in die Karten gespielt. Zum Schuljahr 2020/21 habe es nur 394 Schulwechsel gegeben, ein Rückgang um 50 Prozent im Vergleich zum Schuljahr 2019/20. Außerdem gab es gerade im Bereich ab Klasse fünf weniger Schüler, die ihre Klasse wiederholen mussten, bilanziert die Schulverwaltung in ihrem aktuellen Schulentwicklungsplan, den sie am Mittwoch im Schulausschuss vorgestellt hat. Die Zahl der Sitzenbleiber ist laut der Stadt im Coronajahr um sogar rund 60 Prozent zurück gegangen.

Die Stadt geht davon aus, dass die Schulen 2020 wegen des Distanzunterrichtes und teilweise auch wegen des kompletten Unterrichtsausfalls bei der Benotung und damit bei Schulwechsel und Wiederholungen nachsichtiger gewesen seien. „Wir gehen davon aus, dass sich die Zahlen mittelfristig wieder auf das Niveau der Vorjahre annähern werden“, sagte Schul- und Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski. Schulwechsler und Klassen-Wiederholer sind für die Stadt bei ihren Bedarfsplanungen jedes Mal eine unbekannte Größe.

Bis 2025/25 will die Stadt 13 neue Klassenzüge schaffen

Insgesamt betrachtet bleibt es bei der Entwicklung der Vorjahre: Es fehlt an Schulplätzen, vor allem im Grundschulbereich. Bis zum Schuljahr 2025/26 rechnet die Schulverwaltung mit einem Anstieg der Grundschülerzahl um 14,4 Prozent. Dem entgegnet sie mit dem Neu- und Erweiterungsbau von zwei Grundschulen (Kronsberg-Nord und Fuhsestraße) sowie mit der Erweiterung von insgesamt sechs Grundschulen. „Dadurch schaffen wir bis 2025/26 exakt 338 Plätze oder 13 Klassenzüge“, so Schulplaner Timm Fulge.

Laut dem Schulentwicklungsplan 2021 sind dies die Grundschulen Buchholz-Kleefeld und Kronsberg von jeweils zwei auf drei Klassenzüge, die Grundschule Kastanienhof (auf vier Züge), die Grundschule Mühlenberg auf fünf Züge, die Grundschule Am Stöckener Bach auf 3,5 Züge und die Grundschule Tegelweg auf 4,5 Klassenzüge.

Zwölfte IGS soll mit an den Standort Nackenberger Straße

Bei den weiterführenden Schulen wird ebenfalls erweitert, die Oberschule Pestalozzi bekommt zum Schuljahr 2025/26 drei Klassenzüge, erweitert werden soll auch die Oberschule Heisterbergschule zum Schuljahr 2024/25 auf vier Züge mit einer Außenstelle an der Petit-Couronne-Straße. „Mittelfristig aber planen wir den Neubau an dem Standort Heisterbergschule mit vier Klassenzügen“, so die Dezernentin.

Bei den Gymnasien und Gesamtschulen bleibt die Lage auch mit dem 18. Gymnasium in Bemerode angespannt, die zwölfte IGS will die Stadt am Standort Nackenberger Straße im Stadtteil Buchholz-Kleefeld realisieren – neben der neuen vierzügigen Grundschule. „Der Platz ist dafür da“, so Rita Maria Rzyski. Am Montag hat der Schulausschuss zunächst erst einmal beschlossen, die neue Grundschule für den Stadtteil an der Nackenberger Straße zu bauen.

IGS Südstadt: Unterricht bei der ehemaligen Feuerwache 3

Bei der IGS Südstadt behilft sich die Stadt damit, dass sie für die Sekundarstufe II ab 2022 als Zwischenlösung insgesamt acht Schulcontainer auf dem Gelände der ehemaligen Feuerwache 3 aufstellt. Bis 2024 sollen Oberstufenschüler dort unterrichtet werden, in dieser Zeit will die Stadt die Unterrichtsräume der Sekundarstufe II am Stammsitz der IGS fertiggestellt haben.

Für die Realschule Werner-von-Siemens-Schule plant die Stadt außerdem sobald wie möglich den Aufbau von vier Zügen, zudem soll dort auch eine Klasse mit Schulformwechslern unterrichtet werden, in Containern. Eine Beratung dazu hat die CDU am Montag im Schulausschuss in die Fraktion gezogen. Außerdem soll das Kurt-Schwitters-Gymnasium nach Plänen der Stadt an der Ludwig-Jahn-Straße einen Neubau bekommen. Das aber ohne zeitliche Festlegung bislang.

Von Andreas Voigt