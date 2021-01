Hannover

Die Corona-Pandemie hat in der Stadtverwaltung Schwachstellen bei der Umsetzung der Digitalisierung offen gelegt. „Wir haben viele Hausaufgaben zu erledigen“, sagte Hannovers OB beim virtuellen Frühstücks-Talk des Hannoverschen Wirtschaftsnetzwerkes Pro Hannover Region (PHR) am Dienstagmorgen. Verbessern müsse man etwa das Online-Serviceangebot für Bürger, ebenso müssten die Dezernate besser miteinander digital verknüpft werden, um Verwaltungsprozesse zu beschleunigen. Betont hat der OB außerdem seinen Willen, die autofreie City weiter voranzutreiben, „um Raum zu schaffen für neue Kapazitäten in der Innenstadt“.

Das „digitalisierte Rathaus“ voranzubringen, bezeichnete der Oberbürgermeister als eines seiner Arbeitsschwerpunkte in diesem Jahr. Er habe schon Ende 2020 eine „Task Force Digitalisierung“ ins Leben gerufen, die das „digitalisierte Rathaus“ mit Nachdruck umsetzen solle. Die Leitung habe Personaldezernent Lars Baumann. „Wir wollen den Bürgern einen verbesserten Digitalservice anbieten“, so Onay gegenüber den knapp 50 zugeschalteten Mitgliedern des Netzwerkes. Allerdings müssten dabei auch rechtliche Rahmen neu definiert werden, etwa beim Online-Zugangsgesetz.

Zukunftsgespräche starten Ende des Monats

Wie geht es nach Corona weiter? Wie sieht die Hilfe der Stadt beim Re-Start aus? Vor allem für die Hotellerie, wollte Ulrike Weisser-Berthold vom Schweizer Hof wissen. „Wir haben zwar geöffnet, aber es ist schwer zu planen, weil wir nicht wissen, wie es weiter geht“, sagte sie. Speziell die Zukunft der Messe spiele hier eine entscheidende Rolle. „Wir wollen die Zukunftsfähigkeit der Messe sichern“, so der OB. Er sei sich sicher, dass es wieder Messen und Kongresse in Hannover geben werde. „Man kann nicht alles über Video-Konferenzen abwickeln, und Geschäftsleute haben das Bedürfnis, sich treffen zu wollen.“ Das wisse er aus zahlreichen Gesprächen.

Mit der Messe AG, dem Hotel- und Gaststättenverband Dehoga und der Hannover Marketing- und Tourismus GmbH (HMTG) sei er ab Ende Januar im Austausch, wie man den Standortvorteil Hannovers durch die gute Verkehrsanbindung stärker vermarkten könne. „Da ist sicher noch Luft nach oben.“ Auch beim Tourismus sehe er noch Potential. „Hannover ist da noch ein Rohdiamant“, sagte Belit Onay. Ergebnisse der Kulturhauptstadt-Bewerbung könnten da künftig auch eine Rolle spielen bei der touristischen Vermarktung Hannovers. „Zeitnah werden wir Ideen vorstellen, welche Projekte wir umsetzen wollen, auch gemeinsam mit Hildesheim.“ Man brauche jetzt eine Initialzündung auch für die Kulturszene der Stadt, und „da kann die Bewerbung hilfreich sein“.

Nachhaltige Verschiebung zum Online-Handel nach Corona?

Wie sieht die (Innen-)Stadt nach Corona aus und welche Firmen werde es nicht mehr geben, wollte das Netzwerk gerne wissen, doch da blieb der Oberbürgermeister weitgehend unkonkret: „Die Lage der Firmen ist auch abhängig von der Dauer der Pandemie“, antwortete er. Anhand der Gewerbesteuer wisse man aber, welchen Unternehmen es gut gehe und welchen nicht. Bezogen auf den Innenstadt-Handel äußerte der OB, es werde eine „nachhaltige Verschiebung zum Online-Handel geben“. „Deshalb müssen wir es schaffen, dass die Leute gerne in die Innenstadt gehen“, betont der Verwaltungschef.

Zentrale Rolle hierbei für ihn: Die autofreie Innenstadt. Den Wechsel dorthin bezeichnete Belit Onay als „Kulturwandel, bei dem niemand abgehängt wird“. Brauche man für eine gute Erreichbarkeit der Innenstadt den Autoverkehr, fragte er in die Runde. Antwort: „Nein, brauchen wir so nicht“. äußerte der OB. Er verwies auf den Nahverkehr und das Fahrrad. Es sei aber auch nicht die Innenstadt des Oberbürgermeisters, deshalb wolle er breit über die autofreie Innenstadt diskutieren lassen. „Gerne unaufgeregt, denn die bisherigen Diskussionen waren bislang ideologisch getrieben“.

Autofreie City für OB nur noch eine Frage des „Wie’s“

Onays Vorstellung ist es, den Freiraum durch den Wegfall der Autos anders zu nutzen: „Den Marktkirchenplatz in der Altstadt können wir zum Beispiel mit Kunst, Kultur, Sozialem bespielen.“ Wichtig sei ihm eine „solidarische Stadt“, die nicht nur für Menschen mit vollem Geldbeutel da sei, sondern auch Angebote habe für andere Nutzer. Den Weißekreuz- und Raschplatz bezog er in seine Ausführungen dabei ausdrücklich mit ein. In Anspielung auf den Erotik-Roman „Fifty Shades of Gray“ sagte er: „Die Innenstadt wirkt wie Fifty Shades of Grey mit vielen Grautönen. Baulich können wir sicher eine Menge zum Positiven verändern.“

Ein Netzwerk seit 20 Jahren Der Wirtschaftsverein Pro Hannover Region (PHR) wurde im Herbst 2000 am Rande der Weltausstellung Expo 2000 in Hannover gegründet. Zu den rund 300 Mitgliedsfirmen gehören Institutionen und Verbände, aber auch die Mediengruppe Madsack, die Deutsche Telekom und die Leibniz-Universität Hannover. Ein Großteil der Mitglieder sind Betriebe aus dem hannoverschen Mittelstand wie das Autohaus Ahrens, die Werbeagentur steindesign oder Kremkau Raumbegrünung. Der Wirtschaftsverein versteht sich als Interessenvertretung der regionalen Wirtschaft und Marktplatz für wirtschaftliche Zusammenarbeit – und ist inzwischen größtes branchenübergreifendes Wirtschaftsnetzwerk in der Region. Geschäftsführerin des Netzwerkes ist Birgit Feeß, dem Vorstand gehören Jasmin Arbabian-Vogel und Rainer Wahl sowie als Schatzmeister Jörg Gusmag, Regionaldirektor West bei der Sparkasse Hannover, und Michael Kirchhoff als Schriftführer an. Vorstandsvorsitzender ist Bernd Bühmann. Motor des Vereins sind die Arbeitsgruppen, in denen die Projekte des Wirtschaftsvereins entstehen. Die AG „Messen, Events und Kongresse“ organisierte mehrere Jahre in Folge die Wirtschaftsmesse Hannover – für die Zukunft nach Corona ist ein vergleichbares Event geplant. „Die Kooperationslotsen“ stellten auf zwei Wirtschaftsmessen die Unternehmer-Frühstücke auf die Beine und vernetzen in Veranstaltungen neue und alte Mitglieder. Die AG „Image + PR“ zeigt seit mehreren Jahren Flagge beim Hannover Marathon (der 2021 wieder ausfällt coronabedingt) mit der PHR-Lounge als kommunikativem Treffpunkt für alle Läufer unter den Vereinsmitgliedern. Die Arbeitsgruppe „Date your future“ organisiert schließlich die gleichnamige Ausbildungsmesse. Weitere Infos unter www.p-h-r.de.

Die Umgestaltung der Innenstadt sei für ihn keine Frage mehr des „Ob“, sondern nur noch des „Wie“. Dabei seien aber auch die Belange der Geschäftsleute und der Kunden mit zu berücksichtigen, das Parkhaus etwa an der Schmiedestraße wolle er deshalb erreichbar lassen. „Hannover hat jetzt schon viel Fußgängerzone. Wo man sich aufhalten kann, sind Menschen gerne. Deshalb möchte ich die Zahl der Autos reduzieren und gleichzeitig sichere Rad-Verkehrsangebote ausbauen.“

Ein-Euro-Ticket im Nahverkehr? „Kann ich mir vorstellen“

Den Nahverkehr kostenlos anzubieten, um den Umstieg zu erleichtern, wie aus Reihen der PHR-Mitglieder vorgeschlagen, wollte sich der Oberbürgermeister nicht anschließen. „Ein 1-Euro-Ticket kann ich mir aber vorstellen, eventuell auch andere attraktive Angebote.“ Dazu müsse die Infrastruktur aber noch verbessert werden, wobei die Region Hannover als Trägerin des Nahverkehrs schon sehr aktiv sei und das On-Demand-Angebot mit Kleinbussen bis vor die Haustüre gerade teste. „Andere Verkehrsangebote zu schaffen, heißt für mich nicht, etwas zu kappen, sondern einen Wandel herbeizuführen“, betonte Belit Onay.

Von Andreas Voigt