Auch am Airport Hannover soll „zeitnah“ ein Testzentrum für Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten eingerichtet werden. Bisher ist offen, wann genau die Tests beginnen können. Man sei im engen Austausch mit dem Flughafen und dem Land, teilte am Montag die Region Hannover mit. Es solle so „schnell wie möglich“ ein Testzentrum eingerichtet werden. Damit das Gesundheitsamt als zuständige kommunale Behörde die Tests am Flughafen „möglichst kurzfristig“ realisieren könne, sollen die Konditionen mit den bisherigen Vertragspartnern der Testungen – beispielsweise das DRK – zunächst beibehalten werden, sagte eine Sprecherin.

Ortsbegehung am Airport

Man werde die zusammen mit den jeweiligen externen Betreibern und dem Flughafen abgestimmten Möglichkeiten für die Testungen dem Sozialministerium als Auftraggeber vorlegen, hieß es. Dazu werde man am Airport eine Ortsbegehung vornehmen.

Bedingungen unklar

Bisher ist nach NP-Informationen unklar, an welchem Terminal eine Teststation eingerichtet werden soll. Die Bedingungen für eine entsprechende Örtlichkeit sind bislang ebenfalls nicht benannt – weder, wie groß die Station sein soll, noch, ob es sich um geschlossene oder offene Räumlichkeiten handeln soll. Ungeklärt ist bislang zudem, ob das Testzentrum am Flughafen in einem öffentlich zugänglichen Bereich oder in einem Bereich hinter der Sicherheitsschleuse liegen muss.

Keine personellen Belastungen

Außerordentliche personelle Belastungen durch das geplante Testzentrum befürchtet die Region nicht: „Da die Aufgaben nach Genehmigung durch das Ministerium extern vergeben werden, wird der zusätzliche Personalaufwand für die Region Hannover nicht groß sein“, erklärte die Sprecherin. „Die genaue Konzeption ist noch in kurzfristiger Klärung,“ sagte sie. Unabhängig von dem geplanten Testzentrum seien alle Reisenden, die aus Risikogebieten zurückkehren, auch weiterhin verpflichtet, sich bei dem für sie zuständigen Gesundheitsamt zu melden, hieß es. Zur Anzahl der möglicherweise betroffenen Reisenden, die getestet werden müssten, befinde sich die Region ebenfalls in Abstimmung mit dem Flughafen.

Risikogebiete im Fokus

Die Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten sollen kostenlos sein. Ob sich auch Urlauber, die nicht aus Risikogebieten zurückkehren, freiwillig am Flughafen testen lassen, ist bisher nicht geklärt. Vordringlich verfolge man aktuell das Ziel, die Reiserückkehrer aus Risikogebieten sorgfältig zu erfassen und zu testen, so die Sprecherin.

Vorschlag vom Airport

Beim Airport Hannover hieß es dazu, dass man ein Konzept erarbeitet und Vorschläge für mögliche Szenarien gemacht habe. „Wir warten jetzt auf die Abstimmung mit dem Gesundheitsamt“, sagte ein Sprecher. Im Juli sind nach Angaben des Sprechers rund 12.500 Passagiere aus Risikogebieten am Flughafen Hannover gelandet. Als Risikogebiete gelten aktuell unter anderem die Türkei, Marokko, Ägypten, Serbien und Russland.

Von Inken Hägermann