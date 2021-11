Hannover

Philip Schriever gehört zu jenen Menschen, die sich in diesen Tagen die Finger wund telefonieren. Für den Geschäftsführer von „Das Testzentrum“ in der Südstadt brummt der Laden mit der neuen 3-G-Verordnung. Die hat allerdings einen Schönheitsfehler. „Das ganze Hin und Her hat dazu geführt, dass uns Leute fehlen.“

Noch vor einem Monat habe er Kapazitäten abbauen müssen, musste sich von 100 Mitarbeitenden verabschieden, 30 bis 50 hat er jetzt nur noch für die Zentrale und die mobilen Testzentren, die beispielsweise vor Wochenmärkten stehen. „Als die Tests von einem Tag auf den anderen kostenpflichtig wurden, sank die Nachfrage“, sagt Schriever. „Jetzt müssen wir den Mitarbeitenden wieder hinterherlaufen.“

Testzentrum hofft auf Bewerbungen

Material und Fahrzeuge für die bisher sieben mobilen Testzentren wären vorhanden, „wir haben ein gutes Netzwerk und konnten vorsorgen“, was fehlt, sind die Menschen, die die Tests durchführen. „Wir könnten auf einen Schlag zehn Testzentren mehr installieren, wenn wir die Leute hätten“, so Schriever. Vor allem Kommunen und nun auch Arbeitgeber würden sich nun bei ihm melden, um festinstallierte oder auch mobile Testzentren zu bekommen. „Die sagen, dass da jetzt Anforderungen an sie gestellt würden, die sie ja nicht mal eben lösen könnten.“

Testzentrum Sofa Loft: Mitarbeiter Nino Dudzik führt einen Test an einem Patienten durch. Quelle: Tim Schaarschmidt

Schriever rechnet fest damit, dass demnächst 2-G-plus eintritt, sprich, dass auch Genesene und Geimpfte zertifizierte Tests vorzeigen müssen. Dann wird es personell noch enger. „Die Weihnachtsmärkte und Weihnachtsfeste werden sicher auf 2-G-plus umgestellt. Das finde ich auch richtig“, sagt er. Menschen, die sich dem Impfen verschließen würden, „kriegen wir wenigstens noch zum Test motiviert. Das ist gut, aber das Chaos jetzt wäre unnötig gewesen, wenn man die Tests zwischendurch nicht kostenpflichtig gemacht hätte“, schimpft er auf die verantwortliche Politik.

Tim Althof, Eventmanager bei der H.and Group, die normalerweise das Catering für große Veranstaltungen organisiert, organisiert jetzt mit den gleichen Mitteln Testzentren für große Betriebe. „Für uns ist es ein Leichtes, Zelte zu zu errichten. Normalerweise würden wir Großevents wie Partys oder Galadiner anbieten“, aber was dort stattfinde, sei letztlich egal. „Der Winter wird für unsere Branche wohl wieder spaßbefreit, diese Möglichkeit hier hilft natürlich unserem Betrieb.“ Der macht nun statt in Party in Testzentren mit Materialien, Ausstattung und Personal. Über Preise kann Althof schlecht reden. „Es geht ja hier um Stundenlöhne unterschiedlich qualifizierter Mitarbeiter und Helfer. Und es kommt darauf an, ob 50 oder 700 Beschäftigte täglich getestet werden müssen.“

360 Quadratmeter großes beheiztes Zelt

Auf jeden Fall läuft es. In der kurzen Zeit zwischen Beschluss und Einführung der 3-G-Pflicht „haben wir schon 23 Anfragen bekommen“. Die meisten Firmen würden in Gewerbegebieten sitzen. Die Namen der Unternehmen verrät er nicht, denn kein Betrieb gibt gern zu, Impfverweigerer in den eigenen Reihen zu haben. Zwei Großaufträge würden gerade umgesetzt, kurzfristig habe man vor dem Firmengelände eines Großkunden ein 360 Quadratmeter großes auf 18 Grad beheiztes Testzentrum erschaffen. In einem anderen Fall werde das Testzentrum besonders diskret aufgebaut. „Eine halbe Lagerfläche wurde leer geräumt, wir sind da eingezogen, man kann uns von außen nicht sehen.“ Man könne auch Drive-Ins anbieten.

Der Status von Mitarbeitern werde von ja nun den Arbeitgebern erfasst, doch nicht nur den Nichtgeimpften würden die Tests angeboten. Manche würden jetzt schon allen Mitarbeitenden die Tests offerieren. „Sehr wahrscheinlich kommt ja sowieso 2-G-plus, dann kann man das für sämtliche Mitarbeitenden nutzen. Das ist eine ehrliche und gute Lösung für alle in den Betrieben.“

Auch Zelte für Impfungen sind möglich

Althof hat (noch) nicht die gleichen Probleme wie Philip Schriever. In den eigenen Reihen „haben wir 19 zertifizierte Tester, außerdem können wir auf 60 weitere Mitarbeiter aus unserem Partnernetzwerk zählen“. Man könne über seine Partner sogar Zelte für Impfungen anbieten. „Wir haben einen Medizinprofessor, der für einen unserer Kunden mehrere hundert Booster-Impfungen und auch Erstimpfungen bis Weihnachten durchführt. So etwas vermitteln wir gern“.

Von Petra Rückerl