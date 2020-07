Hannover/Berlin

Die deutschen Gesundheitsminister empfehlen nach ihren Gesprächen am Mittwoch die Einrichtung von Teststellen, an denen Reisende, die aus Corona-Risikogebieten zurückkehren, auf das Virus getestet werden. Der Flughafen Hannover sieht nach dem Vorschlag vor allem offene Fragen. Man sei aber bereit, sobald die Rahmenbedingungen feststehen, nach geeigneten Räumlichkeiten auf dem Gelände des Flughafens zu suchen und diese zur Verfügung zu stellen, sagte eine Sprecherin des Flughafens am Donnerstag.

Bundesweit einheitliche Regeln

Wichtig sei vor allem, dass es eine bundesweit einheitliche Regelung gebe, erklärte die Sprecherin. Sollte der Test für Rückkehrer aus Risikogebieten verpflichtend werden, müssten diese Tests vom örtlichen Gesundheitsamt organisiert und durchgeführt werden. Doch auch das Gesundheitsamt Hannover kenne derzeit noch keine konkreten Rahmenbedingungen. So sei bisher unbekannt, wie groß die benötigten Flächen sein müssten. Man sei im engen und stetigen Kontakt zu der Behörde.

Anzeige

Was passiert nach Positiv-Test?

Der Flughafen Hannover sei zudem einer von nur wenigen 24-Stunden-Flughäfen, möglicherweise müsste ein Testzentrum deswegen rund um die Uhr geöffnet sein, hieß es. Unklar sei bislang auch, was mit positiv getesteten Passagieren geschehen soll.

Weitere NP+ Artikel

Empfehlung der Gesundheitsminister

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten sich am Mittwoch darauf verständigt, dass Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten auf das Virus getestet werden sollen. Ein formaler Beschluss in der Sache ist aber noch nicht gefasst, am Freitag sollen weitere Beratungen erfolgen. Laut der Flughafen-Sprecherin würden nach aktuellem Stand rund 10.000 Reisende im Monate aus sogenannten Risikogebieten in Hannover ankommen. Diese Zahl schwanke allerdings, ihre Entwicklung sei auch abhängig davon, welche Regionen möglicherweise künftig noch zu Risikogebieten erklärt werden.

Aus dem derzeitigen Risikogebiet Türkei landen im Schnitt täglich rund ein halbes Dutzend Flugzeuge in Hannover. Darüber hinaus gibt es noch Flugverbindungen nach Serbien (vier Mal die Woche), Weissrussland (zwei Mal wöchentlich) und ab kommender Woche nach Moskau (zwei Mal wöchentlich). Flüge aus stark betroffenen Ländern wie USA oder Brasilien kommen nicht in Hannover an.

Von Inken Hägermann