Mehr Verantwortung im Infektionsschutz für Unternehmen: Beschäftigte, die am Arbeitsplatz präsent sein müssen, sollen das Angebot von mindestens einem kostenlosen Schnelltest pro Woche vom Arbeitgeber erhalten. Das sieht der Beschluss von Bund und Länder zur Erweiterung der nationalen Teststrategie vor. Die Umsetzung und Finanzierung soll noch in dieser Woche mit Wirtschaftsvertretern abschließend geklärt werden. Schon jetzt bieten einige private Anbieter den Service in Hannover an.

So etwa Sebastian Goldberg (41). Er betreibt seit Ende Dezember das Corona-Testmobil in Hannover. Dafür hat er ein früheres Katastropenschutz-Fahrzeug des Deutschen Roten Kreuzes umfunktioniert. Die vorausschauende Idee: „Wir kommen direkt zu den Unternehmen und testen dort die Mitarbeiter“, so Goldberg. Getestet wird je nach Wunsch direkt am Mobil oder in den entsprechenden Diensträumen.

„Wir könnten mit unserem Angebot auch an Schulen helfen“

Um die Abstriche kümmern sich Ärzte und geschulte MHH-Studierende. Weil die Auftragslage in den vergangenen Wochen kontinuierlich stark gestiegen ist, ist das Team inzwischen mit mehreren Mobilen unterwegs. Eine Ausweitung des Testangebots sei kein Problem: „Wir könnten mit unserem Angebot auch an Schulen helfen.“ Immerhin sollen künftig laut Bund-Länder-Beschluss auch Kinder und Jugendliche sowie das Personal an den Lehranstalten regelmäßig getestet werden.

Goldberg würde sich gerne am staatlichen Programm beteiligen, sofern es wirtschaftlich machbar ist. „Wir brauchen nur die Info vom Land, wie das laufen soll.“ Denn die Nachfrage würde nun sicher weiter steigen, glaubt er. Deshalb sieht er auch der wachsenden Konkurrenz (immer mehr Testzentren bieten ebenfalls mobile Firmenangebote an) entspannt entgegen. „Es wird genug zu tun geben. Besonders wenn die Arbeitnehmer alle aus dem Homeoffice zurückkehren.“

Corona-Testmöglichkeiten in Hannover

In diesen Testzentren können Sie auch individuell Corona-Schnelltests buchen:

„Corona 15“, Am Großen Garten 3 (Herrenhausen). Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 20 Uhr. Termine sind telefonisch, via Whatsapp oder online buchbar.

„Das Testzentrum“ im Sofaloft, Jordanstraße 26 (Südstadt). Öffnungszeiten: montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 16 Uhr. Termine müssen online gebucht werden.

„Coronatest“ im Hauptbahnhof, in der Spielbank am Ausgang Raschplatz (Mitte). Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 18 Uhr. Termine müssen online gebucht werden.

„Covidzentrum“ im Hauptbahnhof, im früheren Hofcafé am Ausgang Raschplatz (Mitte). Öffnungszeiten: montags und freitags zwischen 8 und 20 Uhr, dienstags bis donnerstags sowie sonnabends zwischen 8 und 18 Uhr. Termine müssen online gebucht werden.

„Ecocare“ am Flughafen Hannover im Terminal C (Langenhagen). Öffnungszeiten: montags bis sonnabends zwischen 10 und 18 Uhr. Termine müssen online gebucht werden.

„Schnelltestzentrum“ im HeimW, Theaterstraße 6 (Mitte). Öffnungszeiten: montags bis freitags 8 bis 19 Uhr, sonnabends 8 bis 16 Uhr und sonntags von 8 bis 15 Uhr. Termine müssen online gebucht werden.

Coronateststelle, Würzburger Straße 13 (Laatzen). Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 9 bis 11 Uhr und von 16 bis 18 Uhr, freitags von 9 bis 11 Uhr und sonnabends von 9 bis 12 Uhr. Keine vorherige Terminbuchung notwendig.

