Hannover: Sportfonds für Vereine lässt auf sich warten

Schnelle Hilfe auch für Sportvereine in Zeiten von Corona – das war die Idee der SPD-Sportpolitiker. Doch auf die Auszahlung müssen die Klubs noch etwas warten, denn von den Grünen wurde dieser Vorstoß am Donnerstag im nichtöffentlichen Verwaltungsausschuss (VA) in die Fraktion gezogen. Immerhin: In der kommenden Woche soll der Sportfonds wieder Thema im VA sein, dann wird er wohl die politische Hürde nehmen –mit Mehrheit der Ampelgruppe.

„Der Sportfonds kommt, doch mir möchten gerne, dass die Übungsleiterpauschale für die Vereine mit ausgezahlt wird“, so Grünen-Sportpolitiker Mark Bindert. Hintergrund: Die Übungsleiter-Pauschale, die die Stadt aktuell nicht an die Vereine auszahlt, weil die Trainer wegen Corona keine Arbeit leisten können, will der Gruppenpartner in einen Investitionsfonds nach Corona umwandeln –um die Summe am Ende noch aufzustocken. „Ob das rechtlich möglich ist, soll die Verwaltung klären“, sagte Mark Bindert weiter.

SPD vom Verhalten der Grünen nicht begeistert

Hinter vorgehaltener Hand wurde kommuniziert, dass die SPD vom Verhalten der Grünen nicht begeistert gewesen sein soll. Die Vereine warten auf das Geld, hieß es. Die SPD möchte den Vereinen 300.000 Euro aus dem jährlichen Topf für Sportvereine zu deren Förderung in Höhe von 800.000 Euro dafür verwenden, dass Klubs anteilig für ausgefallene Veranstaltungen entschädigt werden, damit sie nicht in finanzielle Schieflage geraden. Maximal 30.000 Euro Soforthilfe sind möglich oder pro Mitglied 15 Euro.

Von Andreas Voigt