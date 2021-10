Hannover

Kinder bis neun Jahren und Jugendliche ab zehn bis 19 Jahren gehörten in den beiden zurückliegenden Monaten August und September zu der Altersgruppe, die sich zunehmend mit dem Corona-Virus angesteckt haben. Ihre Inzidenz betrug nach Angaben der Region Hannover zwischenzeitlich 168 und 208, in der letzten September-Woche ging die Ansteckungsrate aber leicht nach unten.

„Hohes Niveau, stabile Lage“

„Wir haben ein hohes Niveau, aber insgesamt eine stabile Lage“, sagte Cora Hermenau, Erste Regionsrätin und Dezernentin für Öffentliche Sicherheit bei der Region Hannover, in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses zur allgemeinen Pandemie-Situation.

Über die gesamte Pandemiezeit betrachtet ist die Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen mit aktuell 9982 Erkrankten am stärksten betroffen. Kinder und Jugendliche liegen trotz des Anstiegs im August und September mit 7169 (Jugendliche) und 4689 (Kinder) weiter am unteren Ende der Infektions-Skala.

Leitindikator generell nicht auffallend

Regionsweit liegt die Inzidenz aktuell bei 67,4, die Sieben-Tage-Hospitalisierungsquote, die die landesweiten Krankenhaus-Neuaufnahmen von Corona-Erkrankungen abbildet und inzwischen der Leitindikator ist, liegt tagesaktuell bei 2,1. Sie sei generell nicht auffallend für die Region Hannover, so Hermenau.

Der Anteil von Covid-19-Patienten bei den Intensivbetten liegt nunmehr bei 3,8 – alles Werte, die keine höhere Warnstufe nach der Corona-Verordnung des Landes erforderlich machen, meint die Region.

Mobile Impfteams sollen bis Dezember auf 16 ansteigen

Zur Impfstrategie der Region sagte die Erste Regionsrätin, dass man bis Mitte Oktober vier mobile Impfteams an den Start bringen wolle. Bislang wurden sie vom Bund finanziert, künftig bezahlt das Land die mobilen Impfteams. Die Region will diese Teams in den nächsten Wochen aufstocken, zunächst auf acht, dann auf 16 mobile Teams bis Dezember.

„Sie werden dann dort eingesetzt, wo das größte Infektionsgeschehen zu beobachten ist“, so Hermenau weiter. Vom Tisch ist damit die Überlegung, dass die mobilen Impfteams zunächst die Booster-Impfung in den Alten- und Seniorenheimen übernehmen. Dies erledigen jetzt vor allem die Ärzte.

Das Impfen an Schulen durch die mobilen Teams will die Region Hannover künftig zwar gerne unterstützen, aber nicht vordergründig angehen. Bei Impfangeboten an berufsbildenden Schulen in Neustadt und im BBS-Zentrum am Waterlooplatz waren im vergangenen Monat rund 600 junge Erwachsene geimpft worden. Auch an der IGS Lehrte hatte es eine Impfaktion gegeben, dies war eine Eigeninitiative des Schulleiters und wurde von einer Kinderärtzin vorgenommen. Elf Jugendliche hatten das Angebot angenommen, das von Lehrerverbänden ausdrücklich begrüßt wurde. Einige Schulen wie die IGS Bothfeld prüfen nun intern, ob auch sie eine Impfaktion anbieten wollen.

Von Andreas Voigt