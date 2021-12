Was ist erlaubt? - Diese Corona-Regeln gelten an Weihnachten und Silvester in Hannover

Niedersachsens Landesregierung hat für die Feiertage eine Weihnachtsruhe mit verschärften Corona-Regeln angeordnet. Die Bescherung im Kreise der Familie ist trotzdem möglich. Vor allem für Geimpfte ist der Spielraum größer als vor einem Jahr.