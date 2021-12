Hannover: Corona-Protestler spielen Katz und Maus mit der Polizei

Hannover

Rund 150 Gegner der Corona-Maßnahmen sind am Montagabend durch Hannover marschiert. Zu dem wöchentlichen „Spaziergang“ hatte die Gruppierung „Freie Niedersachsen“ beim Messengerdienst Telegram aufgerufen. Obwohl die Polizei den nicht angezeigten Marsch unterbinden wollte, entkamen die Teilnehmer den Beamten immer wieder. Zwischen Neuem Rathaus und Kröpcke entstand so ein regelrechtes Katz-und-Maus-Spiel.

Die Protestler hatten sich um 18 Uhr auf dem Trammplatz versammelt und wurden bereits von einem Großaufgebot der Polizei erwartet. Laut Behördensprecherin Janique Bohrmann sei das Treffen seitens der Beamten als spontane und stationäre Versammlung gewertet worden. „Es gab anfangs auch eine Versammlungsleitung, die an den Kooperationsgesprächen teilnahm.“ Als aber alle Details geklärt waren, habe die Person ihr Amt niedergelegt, und die Menge sei losmarschiert.

Corona-Protestler reagieren nicht auf Polizeiansagen

Immer wieder versuchten die Polizisten daraufhin, die Gruppe am Weiterlaufen zu hindern. Die Personen gingen jedoch einfach weiter oder liefen über die Fahrbahn des Friedrichswalls. Bohrmann berichtet: „Die meisten Teilnehmer ließen sich polizeilich nicht ansprechen.“ Sobald Beamte auftauchten, „haben sie sofort die Richtung geändert“. In der gesamten Innenstadt seien immer wieder kleinere Gruppen entstanden, die von der Polizei verfolgt wurden.

Kurze Videos bei Twitter zeigen wütende Männer, die eine Polizeireihe vor Sportscheck an der Karmarschstraße anpöbeln: „Wir werden unserer Freiheit beraubt.“ Die Würde des Menschen sei unantastbar. In einer anderen Sequenz am Kröpcke schieben Protestler mehrere Polizisten zur Seite, um durch das Modegeschäft Wormland zu entkommen. Bei einem Zwischenfall wurde laut Bohrmann ein Beamter verletzt. Erst nach etwa einer Stunde konnte die Polizei die Gruppe zum Trammplatz zurückbringen. Es wurden drei Verfahren wegen des Verstoßes gegen das niedersächsische Versammlungsgesetz eingeleitet. Gegen 20.30 Uhr war der Einsatz beendet.

„Freie Niedersachsen“: Anzeichen für Radikalisierung

Die Gruppe „Freie Niedersachsen“ erweckt nach außen den Anschein, friedlich gegen die Corona-Politik zu protestieren. In der gesamten Region ruft sie zu diversen, stets unangezeigten Demos auf. Dem Telegram-Account folgen rund 16.000 Menschen. Der Verfassungsschutz sieht allerdings Anzeichen für eine Radikalisierung, denn in dem Zusammenschluss engagieren sich auch Rechtsextreme und Reichsbürger. Der Gruppenname ist angelehnt an die „Freien Sachsen“, eine rechtsradikale Kleinstpartei im Freistaat, die ebenfalls zu sogenannten Spaziergängen aufruft.

Von Peer Hellerling