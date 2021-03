Hannover: Corona-Leere – so leiden die Händler im Bahnhof

Hannover

Wer in den jüngsten Monaten durch den Hauptbahnhof gegangen ist, dem ist aufgefallen, wie leer es dort geworden ist. Fallen Züge aus, drängen sich sonst Menschen in langen Schlangen am Info-Schalter. Aktuell stehen selten mehr als drei, vier Personen am Schalter und dann ist der schon voll. Ladenlokale sind geschlossen, wegen des Lockdowns sind die Betreiber dazu gezwungen. Und auch auf den Bahnsteigen ist wenig los.

Wie sehr hat die Frequenz der Besuche im Bahnhof nachgelassen? Das zähle die Deutsche Bahn nicht, teilt eine Sprecherin mit, was schade ist, immerhin betreibt die Bahn den sogenannten Einkaufsbahnhof. Auf einer Website mit Infos zu „Ausstattung und Service“ des Hauptbahnhofs steht zumindest eine Grafik, die tagesaktuell einblendet, ob genauso viele Besucher vor Ort seien wie üblich oder mehr oder weniger. Aktuell: weniger. Absolute Zahlen gibt’s allerdings auch da nicht.

Nichts los: Kein Reisender zu sehen am Aufgang zu Gleis 7. Quelle: Christian Behrens

Auslastung im Fernverkehr gesunken

Die Auslastung der Fernverkehrszüge liegt aktuell bei etwa 15 bis 20 Prozent, entsprechend steigen weniger Fahrgäste in Hannover um. Für gewöhnlich nutzen täglich etwa 260.000 Reisende den Bahnhof, der als wichtiges Drehkreuz gilt für Reisende, die von der Nord-Süd-, auf die Ost-West-Achse umsteigen möchten. Wäre es also korrekt, die 260.000 herunterzurechnen? Das verneint die Bahnsprecherin: „Es sind ja auch Pendler und Fahrgäste von anderen Eisenbahnunternehmen unterwegs sowie Besucher des Bahnhofs, die einkaufen“, erläutert sie. „Dies und die Tatsache, dass sich das Geschehen ständig ändert, führt dazu, dass es keine konkreten Zahlen gibt, was die Frequentierung betrifft.“ Die Bahn bitte um Verständnis.

Vivian Thürnau, Referentin in der Rossmann-Unternehmenskommunikation bestätigt aber, „dass die Frequenzen in bisher erfolgreichen Standort-Lagen“ wie dem Hauptbahnhof „durch den Lockdown und vermehrte Arbeit im Homeoffice in der Tendenz deutlich zurückgegangen sind“. Zumindest habe die Filiale der hannoverschen Drogeriekette im Hauptbahnhof durchgehend offen bleiben können, auch während des Frühjahrslockdowns im vergangenen Jahr.

Viele Geschäfte sind geschlossen: Die Parfümerie Douglas darf noch nicht wieder öffnen. Quelle: Christian Behrens

McDonald’s fehlen zwei Drittel der Gäste

Anders erging es David Ehmann, der im Hauptbahnhof das McDonald’s-Schnellrestaurant betreibt. Im März und April vergangenen Jahres war es komplett geschlossen, er entwickelte ein Hygienekonzept für einen Abholservice, den die Kunden auch aktuell nutzen können. Wie die Gästefrequenz aussieht? Gab’s im Januar vergangenen Jahres noch 60.000 Kundenkontakte, waren es in diesem Jahr nur 18.000. „Zwei Drittel des Geschäfts sind weg, das ist ein heftiger Einbruch“, bedauert der Geschäftsführer der Ehmann-Restaurantbetriebe aus Garbsen. Insgesamt betreibt er in Hannover, Garbsen, Wunstorf, Langenhagen und Großburgwedel elf McDonald’s-Schnellrestaurants.

Auch Jakob Herzog, Inhaber der Leine-Apotheke, bestätigt den Rückgang der Kundenfrequenz im Hauptbahnhof „seit dem Ausbruch der Pandemie“, das habe „zu gravierenden Umsatzrückgängen geführt“. Dennoch: „Wir müssen und dürfen als Apotheke nicht schließen“, erläutert der Apotheker, „aber durch die Auswirkungen des Frequenzrückgangs und die Schließungen anderer Geschäfte ist der wirtschaftliche Schaden für uns enorm.“

Sonst laufen sie dicht an dicht: Aktuell lässt sich im Hauptbahnhof der Abstand von 1,50 Metern gut einhalten. Quelle: Christian Behrens

Bahn bietet Stundungen der Mieten an

Die Bahn versucht, Abhilfe zu schaffen. Das Unternehmen habe den Mietern „bereits im Frühjahr“ beim ersten Lockdown „schnell und pragmatisch geholfen“. Die Bahn habe „eine Stundung der Mieten für März und April sowie nach Bewertung der jeweiligen Situation auch ein Abmindern der Miete“ angeboten. Nach Beginn des zweiten Lockdowns habe das Unternehmen auch eine Stundung der Dezember-Mieten angeboten. „Für die DB ist es ein wichtiges Anliegen“, betonte die Sprecherin, „pragmatische und partnerschaftliche Lösungen für die aktuellen Herausforderungen zu finden.“

Von Verena Koll