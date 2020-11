Hannover

Eines hat Marek Küthe jetzt in der Corona-Zeit wirklich schätzen gelernt: „Die Leute nehmen Abstand. Den brauche ich und da kommen mir die Abstandsregeln sehr entgegen.“ Das mag auch anderen Menschen so gehen, aber Marek ist atypischer Autist – zu viel körperliche Nähe ist ihm unangenehm. Neben dem Abstand sind klare Strukturen, feste Regelungen und Abläufe wichtig für autistische Menschen. Also genau das, was Corona ab März durcheinandergewirbelt hat.

Die erste Zeit hatte etwas von Ferien

„Die ersten zwei Woche waren für mich wie Ferien, ich habe viele Filme und Serien geguckt, lange geschlafen und etwas programmiert. Was man eben von einem Teenager erwartet“, erzählt Marek lächelnd. Aber dann habe er die Schule schon vermisst. Und er gibt zu: „Ich kann mich nicht allein zu Homeschooling aufraffen. Ich lerne in der Schule, habe da auch Hausaufgaben gemacht, privat mache ich das nicht.“ Nach fünf Wochen war auch Schluss mit Homeschooling, „wir wurden in Gruppen eingeteilt, der Unterricht war nicht regelmäßig, aber ich durfte mit meinem Schulbegleiter auch in der Schule die Aufgaben erledigen, das war doch sehr gut“. So gut, dass Marek im Juni seinen erweiterten Realschulabschluss schaffte. Den verdankt er dem Engagement der Lehrkräfte („die waren wirklich sehr bemüht“), seinem seit fünf Jahren an seiner Seite stehenden Schulbegleiter („der ist schon fast wie Familie“) und letztlich seinem eigenen Willen und seiner Klugheit. Schließlich geht er jetzt in den elfte Klasse, will nach dem Abi später Informatik studieren.

„Lange demotiviert, zur Schule zu gehen“

Das ist nicht selbstverständlich, denn der 16-Jährige hat bereits eine Schulodyssee in den ersten Jahren hinter sich gebracht. „Ich war lange Zeit sehr demotiviert, zur Schule zu gehen“, berichtet er. Was beileibe nicht nur an Marek lag, oft tun sich Lehrer und Schulen schwer, sich auf autistische Menschen einzulassen. Doch irgendwann kam der Durchbruch, auch in der Klasse, auch mit seinen Schulkameraden. „Wir haben uns gut verstanden, sie haben mich respektiert. In meiner jetzigen Klasse sind auch noch fünf von den ehemaligen Mitschülern und eigentlich sind alle ganz nett.“

„Beratungsstelle Autismus “ hilft

Im Gespräch merkt man ihm nicht an, dass soziale Verhaltensweisen, ein „normaler“ zwangloser Umgang mit anderen für ihn echte Hürden dargestellt haben und auch noch darstellen. Marek Küthe artikuliert sich wie ein ganz normaler intelligenter junger Mann – vielleicht sogar etwas besser, er schaut seinem Gegenüber in die Augen, er macht Witze und zeigt Ironie – alles Dinge, die man Menschen wie ihm eher abspricht. Insgesamt zehn Jahre Hilfestellung durch die engagierte Sozialpädagogin Anke Spetzke in der „Beratungsstelle Autismus“ in der Herrenstraße 8, dazu der Schulbegleiter haben ihm, der in einer betreuten Wohngruppe in Misburg lebt, dabei geholfen.

Dennoch schaut Marek nicht ganz optimistisch in die nächsten Corona-Monate. „Ich wünsche mir klarere Regeln, eine bessere Kommunikation und einen richtigen Klassenraum und nicht mehr diese Provisorien.“ Bei ständig wechselnden Containern in seiner Schule, die umgebaut wird, werde es nämlich auch mit der Kohortenregelung schwierig. „Wir haben jeden Tag Unterricht in anderen Räumen“, sagt er, das sei gerade für Menschen wie ihn nicht so lustig.

Stress, wenn es nicht so läuft wie vorgesehen

Christian K. (50), Vater des ebenfalls atypischen Autisten Liam (12) und Schulbegleiter eines weiteren autistischen Kindes, weiß, dass Menschen wie Marek, wie sein Sohn Liam und wie sein Begleitkind vor allem eines benötigen: Kontinuität. „Diese Kinder sind überfordert von Situationen, die so für sie nicht vorgesehen waren“, erklärt er. Und macht mit einem Beispiel klar, was er meint. Sein Sohn Liam sei etwa vier Jahre alt gewesen, als die Familie eigentlich in ein Einkaufszentrum wollte. Da aber erlitt die zwei Jahre jüngere Schwester versehentlich einen Unfall durch Liam, blutete stark im Gesicht. „Also wollten wir mit ihr in die MHH fahren, um abzuklären, ob die Verletzung schlimmer ist.“

Doch Liam sei vollkommen ausgerastet – weil es ja vorgesehen war, ins Einkaufszentrum zu fahren, wie die Eltern lernen mussten. „Es ist fehlende Empathie, dafür kann er nichts“, sagt sein Vater. Später in der Grundschule habe es dann starke Probleme mit einer Grundschullehrerin gegeben, schließlich habe man im sozialpsychiatrischen Dienst Auf der Bult eine Diagnose für Liam bekommen. Und damit die Möglichkeit, die ein Inklusionsschüler hat wie eine Schulbegleitung und einen Nachteilsausgleich. Was sein Vater auch lernen musste: „Man muss die Umwelt aufs Kind einstellen und nicht das Kind auf die Umwelt, das funktioniert nicht“, erklärt K.

Vater und Schulbegleiter Christian K. Quelle: Michael Wallmüller

Für Jungen und Mädchen wie Liam stellt die Corona-Zeit also eine doppelte Herausforderung da. „Durch Corona ist es schwieriger geworden, das Home Learning ist eine echte Herausforderung und es gibt immer unterschwellig die Angst bei den Kindern, dass da etwas auf Dauer weggebrochen ist“, sagt K. Zwar funktioniere das Kohortenprinzip in der Schule seines Sohnes, der IGS Bothfeld, aber das Fehlen von Lehrkräften, die Quarantänen in Verdachtsfällen würden alles immer wieder durcheinanderbringen. Gift für autistische Menschen, die klare Strukturen benötigen. „Das Problem beginnt ja schon mit Vertretungslehrern, die die Kinder nicht kennen. Wir Schulbegleiter haben unsere Kinder studiert, studieren müssen, aber die haben dafür gar keine Zeit.“

Wie soll er jetzt einen Kumpel finden?

„Manche Kinder sind jetzt sogar froh, wenn sie sich nicht dem Schulstress aussetzen müssen und zu Hause bleiben können“, sagt Anke Spetzke. Das wiederum sei für die Eltern eine enorme Herausforderung, die froh sind, wenn ihre – eben oft nicht einfachen – Kinder vernünftig unterrichtet werden und möglichst auch Gleichaltrige treffen. „Mein Sohn hätte wirklich gern einen Kumpel“, sagt K. Das sei sein sehnlichster Wunsch – ohnehin schwierig für Autisten. In Corona-Zeiten einen zu finden, aber so gut wie unmöglich.

Engagiert: Die Diplomsozialpädagogin Anke Spetzke von der Beratungsstelle Inklusion in der Herrenstraße. Quelle: Michael Wallmüller

Die Formen des Autismus Autismus ist in seinen Ausprägungen nicht gleich, es gibt den frühkindlichen Autismus, das Asperger-Syndrom und den Atypischen Autismus. Die Sozialkompetenz von autistischen Menschen ist meist nicht oder wenig ausgeprägt, manche Autisten haben echte Kommunikationsstörungen, stereotype Verhaltensweisen, manche leiden unter Intelligenzminderung, während andere herausragende geistige Fähigkeiten haben – zumindest Inselbegabungen. Manche Autisten haben nur leichte Symptome, andere sind schwerstbehindert und ihr Leben lang auf fremde Hilfe angewiesen wie oft frühkindliche Autisten. Das Asperger-Syndrom gilt als leichtere Ausprägung des Autismus, tritt meist zwischen dem dritten bis fünften Lebensjahr auf, ein selbstständiges Leben ist für diese Menschen möglich. Der Atypische Autismus tritt ebenfalls nach dem dritten Lebensjahr auf, die Kinder weisen nicht alle Symptome des frühkindlichen Autismus auf. Das macht eine Diagnose oft schwer. Die aber wird benötigt, um einen (der rar gesäten) Schulbegleiter zu beantragen und in der Schule einen Nachteilsausgleich etwa bei den Zensuren zu bekommen.

Von Petra Rückerl