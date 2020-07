Hannover

Rollt nach der Corona-Pandemie eine Welle von Nichtschwimmern an? Das befürchten Schwimmverbände sowie die Betreiber zweier Schwimmschulen in Hannover. Der Grund: Mit dem Lockdown Mitte März mussten alle Hallen- und Freibäder in der Landeshauptstadt schließen. Damit fiel nicht nur monatelang ein Ort für Badespaß weg, sondern auch die Möglichkeit, in Schwimmkursen überhaupt schwimmen zu lernen.

Nach Schätzungen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft ( DLRG) sind davon bundesweit mindestens 20.000 Nichtschwimmer betroffen. Insgesamt schätzen die Schwimmverbände, dass die Zahl der absolvierten Schwimmabzeichen im Corona-Jahr im Vergleich zum Vorjahr auf ein Fünftel sinken wird. Kurz gesagt: Sehr viele Kinder werden bis auf weiteres Nichtschwimmer bleiben – eine tödliche Gefahr.

Anzeige

Und ein Ende ist nicht in Sicht. Durch Hygieneregeln, geschlossene Hallenbäder – alle vier großen Schwimmbäder in Hannover sind bis Mitte September wegen Wartungsarbeiten dicht – und einer beschränkten Personenzahl, die in Freibäder eingelassen werden, fallen viele Schwimmkurse aus. Stadtsprecher Udo Möller: „Leider hat sich die Lage durch die Corona-Krise und die lange Schließung der Bäder verschärft.“ Jede Möglichkeit, einen Schwimmkurs anzubieten, werde genutzt, so Möller: „Doch durch die Schließung der Bäder und die erforderlichen Einschränkungen ist es in diesem Jahr sehr schwierig, entsprechende Kurse anzubieten.“ Die wegen des Lockdowns Mitte März unterbrochenen Schwimmkurse müssten noch beendet werden, neue Kurse seien für September geplant, so Möller. Dafür musste man Kinder bereits im Mai anmelden.

Weitere NP+ Artikel

Schwimmschule Froschkönig kämpft gegen die Insolvenz

Bei den hannoverschen Schwimmschulen Froschkönig und Wassermeloni ist die Lage ernst. „Vor der Corona-Problematik hatten wir eine ungefähre Wartezeit von einem Jahr für einen Kursplatz im Anfängerschwimmkurs ab viereinhalb Jahren“, berichtet Franziska Nowak, Leiterin der Schwimmschule Froschkönig. Seit März habe kein Unterricht stattfinden können, die Schwimmschule sei dadurch inzwischen „akut von der Insolvenz bedroht“. Nowak: „Vermutlich können wir erst nach den Sommerferien wieder mit dem Unterricht starten. Was ein halbjährlicher Schwimmunterrichtsausfall für verheerende Folgen haben wird, möchte ich mir ungern ausmalen.“

Eltern suchen bereits im Umland nach Schwimmkursen

Doch auch wenn die Kurse dann wieder starten können, bleiben die Einschränkungen, sagt Nowak: „Aufgrund der geltenden Hygiene-und Abstandsbestimmungen in der Corona-Krise können nur noch die Hälfte der Kinder in den Schwimmgruppen teilnehmen. Die Wartezeit auf einen Schwimmkurs wird auf anderthalb Jahre ansteigen.“ Dabei sei die Nachfrage nach Kursen sehr groß. Nowak: „Am Ende sind die Kinder die Leidtragenden. Der enorme Kursmangel wird sich massiv auf die ohnehin schon große Schwimmunfähigkeit der Kinder auswirken.“ Viele Eltern fragen in ihrer Not nach NP-Informationen immer öfter auch bei Schwimmschulen im Umland an – und kassieren auch dort Absagen.

Die Schwimmschule Wassermeloni betreibt zum Großteil ihre Bäder selbst. „90 Prozent unserer Standorte sind wieder geöffnet, in den meisten Kursen gibt es noch wenige freie Plätze“, so Geschäftsführer Demis Meloni. Anfang August starte der Verkauf der freien Plätze für Herbst- und Winterkurse. „Durch die monatelangen Bäderschließungen sowie fehlendem Schwimmunterricht in Schulen wird der Nichtschwimmeranteil deutlich ansteigen“, warnt Meloni. Schon vor der Pandemie sei die Schwimmausbildung in Deutschland mangelhaft gewesen: „Bewegungsarmut und fehlende Wasserflächen werden auch nach der Krise viele Nichtschwimmer oder zumindest unsichere Schwimmer zurücklassen.“

„Bäder müssen optimal genutzt werden“

Er fordert von der Politik: „Hallenbäder müssen effizienter genutzt werden. Es kann nicht sein, dass Schwimmbäder im gesamten Sommer geschlossen sind.“ Außerdem fehle es seit Jahren an guten Konzepten für Schwimmunterricht in Schulen. Franziska Nowak fordert angesichts der maroden Bäder ein neues Hallenbad für Hannover sowie ein Ende der monatelangen Schließzeiten. Nowak: „Bäder müssen optimal genutzt werden, nur so schaffen wir es, mehr Kindern rechtzeitig das überlebenswichtige Schwimmen beizubringen.“ Andernfalls werde Corona noch viel mehr Opfer fordern.

Von Britta Lüers