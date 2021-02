Hannover

Das Warten hat ein Ende: Nach Wochen der Vorbereitung hat das Impfzentrum von Region und Stadt Hannover am Montag um 8.30 Uhr den Betrieb aufgenommen. Nachdem bereits etwa 15.000 Menschen in den Alten- und Pflegeeinrichtungen in Hannover ihre Erstimpfung erhalten haben, sollen bis voraussichtlich Freitag täglich 450 Personen in der Halle 25 auf dem Messegelände den Corona-Schutz gespritzt bekommen.

„Heute ist ein sehr wichtiger Tag, weil wir nun auch damit beginnen können die Impfungen für eine breite Masse zugänglich zu machen“, sagte Oberbürgermeister Belit Onay am Vormittag. Gestartet wird dabei zunächst mit den über 80-Jährigen, die über die Hotline und das Impfportal des Landes bereits einen Termin buchen konnten – sofern sie durchkamen.

Ein Schritt in Richtung Normalität

Helmut Herborg (82) aus Wennigsen war einer der Glücklichen. Aber: „Es war sehr mühsam. Ich habe es am Stichtag über drei Stunden mit dem Telefon versucht“, berichtet er. Erst sein Sohn habe es später über das Onlineportal geschafft. Mit dem heutigen Tag und der Impfung verbindet er vor allem eines: „Ich habe wieder eine freiere Lebensperspektive.“ Er habe die Hoffnung nun endlich bald wieder seine Freunde und Großfamilie sehen zu können. „Es ist hoffentlich wieder ein Schritt in Richtung Normalität.“

Dass dieses Gefühl bald mehr als 450 Menschen am Tag erleben dürfen, ist der Wunsch von Regionspräsident Hauke Jagau. „Wir können das Zentrum schnell hochfahren, wenn wir verlässlich wüssten, dass wir genügend Impfstoff in den kommenden Wochen bekommen.“ Dann könnten in Niedersachsens größter Impfeinrichtung bald „bis zu 2000“ Menschen den Corona-Schutz bekommen. Einfluss habe aber weder die Region noch die Stadt: „Wir bekommen vom Land die Info diesbezüglich. Davon hängt es ab.“

Das Impfzentrum der Region ging am Montag mit vier sogenannten Impfzügen in den Betrieb. Das stationäre Team bestand dabei am ersten Tag aus bis zu 100 Einsatzkräften. Parallel sind zwölf mobile Teams unterwegs, die weiter Impfungen in den Alten- und Pflegeeinrichtungen vornehmen. Bis Ende der Woche sollen alle Erstimpfungen in Alten- und Pflegeheimen abgeschlossen sein, bis Ende Februar auch die Zweitimpfungen.

