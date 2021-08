Hannover

Nach Monaten der Knappheit hat sich die Verfügbarkeit von Corona-Impfstoffen in Deutschland zuletzt deutlich gebessert. Das Impfzentrum von Stadt und Region Hannover hat seine Warteliste inzwischen abarbeiten können, mancherorts drohen Dosen mangels Impfwilligen zu verfallen. Eine von Studierenden der Leibniz Universität geplante Impfaktion am Sonntag hat nun jedoch deutlich mehr Teilnehmende gefunden als von den Organisatoren erwartet.

Bereits zu Beginn um 11 Uhr bildete sich im Hauptgebäude der Leibniz Uni eine lange Schlange. Unter den Impfwilligen war auch Tobias Ullmann. „Ich hatte zwar auch einen Termin beim Hausarzt, aber so ging es schneller“, sagte der Student. Von der Aktion habe er aus den sozialen Netzwerken erfahren. „Es ist wichtig, den Schutz gegen das Virus zu haben.“

Ein vom Fachschaftsrat Bauingenieurwesen organisiertes Impfangebot haben am Sonntag rund 350 Menschen wahrgenommen. Quelle: Katrin Kutter

Nach der Anmeldung im Welfenschloss, wo die Unterlagen geprüft wurden, und einem Gespräch mit Impfarzt Dr. Bastian Ringe war die Nadel auch schon im Oberarm von Tobias Ullmann. Verimpft wurde das Vakzin von Biontech/Pfizer. Anschließend musste Ullmann wie alle frisch Geimpften eine Viertelstunde unter Beobachtung warten.

Vor allem internationale Studierende nutzten das Impfangebot. Quelle: Katrin Kutter

So auch Josefine Hubrich, die Life Science an der Leibniz Universität studiert. „Die Aktion ist richtig super“, sagte sie. „Ich kenne viele, die sich zwar impfen lassen wollen, aber keinen Termin bekommen haben.“ Als sie per E-Mail von dem Impfangebot erfahren hatte, habe sie sich sofort angemeldet. Die Zweitimpfung findet in fünf Wochen, am 12. September, statt.

Josefine Hubrich freut sich über die Aktion. Quelle: Katrin Kutter

Nicht so lange auf den vollständigen Impfschutz warten muss Yuqiao Bai. Die Informatikstudentin hatte ihre Erstimpfung bereits im Impfzentrum erhalten. „Der Termin für die Zweitimpfung ist erst Mitte August, was war mir zu spät.“ Zudem sei der Weg ins Impfzentrum auf dem Messegelände sehr weit. Durch die vollständige Impfung fühle sie sich nun sicher. Bis mindestens 17 Uhr steht das Angebot offen für alle Interessierte, auch Nichtstudierende – bei entsprechender Nachfrage länger.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Überrascht von der hohen Nachfrage“

Organisiert hat der Fachschaftsrat Bauingenieurwesen die Aktion. Vor allem internationale Studierende baten um Hilfe bei der Vereinbarung eines Impftermins. Insgesamt rund 450 Menschen zeigten Interesse an dem Angebot, tatsächlich angemeldet hatten sich letztendlich rund 350 Leute, sagte Arne Reinecke vom Fachschaftsrat Bauingenieurwesen. „Wir waren überrascht von der hohen Nachfrage“, sagte er. Rund 80 Prozent der Anmeldungen stamme von internationalen Studierenden.

Weitere Impfaktionen seitens des Fachschaftsrats seien nicht geplant. „Wir machen das alles ehrenamtlich, da steckt viel Aufwand hinter“, erklärte Reinecke. Allerdings könnte es im September möglicherweise ein Impfangebot durch die Uni speziell für Erstsemstler geben.

Von Maximilian Hett