Hannover

In der KfZ-Zulassungsstelle gibt es nach Mitteilungen der Stadt einen Corona-Fall, weshalb es mit den damit verbundenen Quarantäneanordnungen des Gesundheitsamtes in den Folgetagen zu Einschränkungen bei der Zulassung von Kraftfahrzeugen kommt. Bis einschließlich Donnerstag, 1. April könnten keine Vorgänge von Zulassungsdiensten und Gewerbekunden bearbeitet werden, so die Stadt. Auch wer einen Termin vereinbart hat, muss eventuell mit längeren Wartezeiten rechnen, teilweise auch außerhalb des Gebäudes.

Vereinzelt könne es bis zum Ende der nächsten Woche auch zur Absage von Terminen kommen, teilte die Stadt Hannover weiter mit. Die von den möglichen Absagen betroffenen Kunden werden von der Stadtverwaltung informiert. Telefonische Rückfragen sind nicht notwendig. Aufgrund der umfänglichen Hygienemaßnahmen in der Zulassungsbehörde geht die Stadtverwaltung aktuell nicht davon aus, dass sich Kunden infiziert haben.

Von Andreas Voigt