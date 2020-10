Hannover

Hannovers Gastronomen haben genug. Nicht wegen des neuerlichen Corona-Lockdowns ab kommender Woche mit der Zwangsschließung ihrer Geschäfte bis mindestens Ende November. Sondern, weil sie einen fairen Umgang und Unterstützung auch durch die Stadt Hannover und der Politik in den nächsten Wochen fordern. Am Montag, 2.November, hat Gastronomin Lena Leach von der UnschlagBar in der Südstadt zur (coronagerechten) Demo aufgerufen. Auf dem Opernplatz. Um 14 Uhr geht’s los. Knapp 100 Gastronomen hatten sich zunächst angemeldet bei ihr. Doch es werden wohl deutlich mehr. „Wir fühlen uns abgehängt, vielen steht das Wasser bis zum Hals“, sagt sie.

Der Forderungskatalog ist lang, denn vieles sei im Frühjahr schief gelaufen beim ersten Corona-Lockdown. Das soll jetzt anders werden. Der Katalog beinhaltet zwar auch kleinere Dinge wie einen Newsletter vom Gesundheitsamt, um schnell und umfänglich über die aktuelle Lage informiert zu sein. Es gibt aber auch grundsätzliche Forderungen, deren Umsetzung für die Gastronomen wichtig sind für die Existenz. Wie etwa die, diesmal rechtzeitig über das Datum einer Wiedereröffnung informiert zu werden, am besten mit einigen Tagen Vorlauf. „Wir brauchen Zeit für den Einkauf, müssen unsere Mitarbeiter wieder holen, die vielleicht andere Jobs angenommen haben“, sagt Lena Leach. Im Frühjahr sei das nicht möglich gewesen.

Gastronomen fordern auch verlängerte Vergünstigungen

Ebenfalls wichtig: Eine Verlängerung der Steuersenkung und der kostenfreien Außenfläche über den 31.Dezember hinaus bis mindestens Mai 2021. Zudem halten die Organisatorin und ihre Mitstreiter einen regelmäßigen Austausch durch einen Gastro-Sprecher und einen Vertreter der Kommunalpolitik für wichtig für den direkten Informationsfluss während der kommenden Wochen. Den 75-prozentigen Verdienstausgleich durch den Bund im Monat November – basierend auf den Verdienst im November 2019 – hält Lena Leach zwar für gut. „Er berücksichtigt aber nicht die Gastronomen, die erst Ende 2019 oder später angefangen haben. Start-Up-Unternehmer fallen durchs Raster.“ Man vergesse Neugründer wie sie, die erst ab Dezember 2019 nennenswerte Umsätze erzielt hätten. Auch darauf wolle sie am Montag hinweisen. Und auf eine zügige Auszahlung.

Kirsten Jordan, Geschäftsführerin beim Hotel-und Gaststättenverband Dehoga in der Region Hannover, sagte am Donnerstag, sie habe für die Demonstration vollstes Verständnis. „Die Lage ist sehr dramatisch. Einige Gastronomen und Hoteliers hatten sich gerade halbwegs erholt, da wird ihnen die Grundlage wieder entzogen.“ Die 75-Prozent-Ausgleichsregelung hält sie noch nicht für in Stein gemeißelt. „Eventuell können auch die Durchschnittsverdienste von mehreren Monaten herangezogen werden. Das wissen wir noch nicht.“ Ohnehin seien viele Dinge noch nicht geregelt. Etwa die Frage, ob Hoteliers, die am 2.November Geschäfts-Tagungen haben, die Teilnehmer auch bewirten dürfen. „Im Frühjahr war das zum Beispiel lange unklar.“ Allergrößte Hoffnungen setzen Dehoga, Hoteliers und Gastronomen auf eine zeitnahe Auszahlung des Geldes durch die Ausgleichsregelung. „Kommt die nicht, schaffen es einige Hoteliers und Gastronomen nicht“, so Kirsten Jordan weiter.

Hannover und das Umland entdecken unter freiem Himmel

„Dieser Lockdown bedeutet für uns, dass das touristische und tagestouristische Leben zum Erliegen kommt. Alle bisherigen Dienstleistungen wurden von uns am Donnerstag abgesagt“, äußerte Hannovers Tourismus-und Marketingchef Hans Nolte. Dazu zählen etwa die Stadtführungen, Busfahrten, Regionstouren. Das sei ein Ausmaß wie vor sechs Monaten. Folge: Mitarbeiter der Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG) arbeiten weiter in Kurzarbeit, sind zu Hause oder arbeiten umschichtig auf Abstand. „Es ist ein zweites Desaster für alle, die mit dem Tourismus verbunden sind“, sagte Hans Nolte weiter. Das touristische Geschäft sei jetzt wieder zum Erliegen gekommen, denn es gebe kein Produkt mehr, das man verkaufen könne.

Regionales Marketing: Der rote Faden durch Hannover wurde erst im September neu angestrichen. Ihn und andere Attraktionen der Stadt und des Umlandes unter freiem Himmel will die HMTG nun während des zweiten Lockdowns für die Hannoveraner stark bewerben. Quelle: Kutter

Noltes Idee für die nahe Zukunft neben einer Digitalstrategie für das Tourismusjahr 2021 und 2022: das regionale Marketing. Was kann der Hannoveraner machen in Stadt und Umland? Unter freiem Himmel und unter den aktuellen Bedingungen? Seine Philosophie: „Es geht uns um die Eigenwahrnehmung der Hannoveraner über ihre eigene Stadt und über das Umland.“ Heißt konkret: das Abwandern des Roten Fadens, Abfahren der Kunst-Haltestellen der Üstra mit dem Fahrrad, Kennenlernen der Graffiti-Orte Hannovers etwa. Der zwangsweisen Rückbesinnung auf Dinge vor Ort kann der Marketingchef auch was Positives abgewinnen: „Langfristig kann es zur positiven Darstellung der eigenen Stadt kommen.“

Von Andreas Voigt