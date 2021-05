Hannover

Trotz der seit Montag gültigen Lockerung in der Gastronomie will das Hannover Congress Centrum (HCC) seine Gastronomie für die Öffentlichkeit vorerst nicht öffnen und sich stattdessen voll auf das Veranstaltungsgeschäft konzentrieren. „Wenn die Inzidenz bei Null ist, dann ist die Tagesgastronomie wieder ein Thema, vorher nicht“, sagte HCC-Chef Joachim König am Montag im städtischen Betriebsausschuss. Dort hatte das HCC auch seine Jahresbilanz 2020 vorgestellt, die wegen der Pandemie und einem Totalausfall von Veranstaltungen als Folge daraus mit einem Jahresfehlbetrag von 6,6 Millionen Euro abgeschlossen hat.

Die Tagesgastronomie wieder zu betreiben, sei unter den aktuellen Bedingungen sowohl außen als auch innen zu aufwendig. Sollte der Inzidenzwert doch wieder steigen, müsse das HCC wie 2020 schon ein Mal eingekaufte oder bestellte Lebensmittel dann entsorgen – im vergangenen Jahr ein Wert im mittleren fünfstelligen Bereich. „Gastronomie ist Beschäftigungstherapie und nicht wirklich der Umsatzbringer bei uns“, sagte der HCC-Chef weiter. Möglicherweise öffne die Tagesgastronomie Ende Juli wieder.

„Müssen unser Kongressgeschäft hinterfragen“

Joachim König sprach außerdem davon, dass auch 2021 ein sehr schwieriges Jahr werden würde, weil niemand in der Veranstaltungsbranche absehen könne, wie sich die Pandemie und damit auch das Geschäft konkret entwickele. „Grundsätzlich müssen wir unser Kongressgeschäft hinterfragen. Denn bleiben die Begegnungsängste, gibt es einen dauerhaftem Rückgang bei den Präsenzveranstaltungen. Kommt die Präsenzveranstaltung zurück, dann werden wir uns ansehen, welche digitalen Elemente sie enthält.“ In jedem Fall müsse das HCC der beste Anbieter sein, um beides zu ermöglichen. „Das ist die große Herausforderung.“ Reine Präsenzveranstaltungen werde es nach Corona jedenfalls kaum noch geben.

Grundsätzlich geht Joachim König außerdem davon aus, dass in der Nach-Coronazeit für Veranstaltungen weniger Geld zur Verfügung stehen werde, da digital Zeit und vor allem Geld spare. Dafür brauche es eine neue Digitalisierungs-und Hybridstrategie. Festgestellt habe man inzwischen, so König weiter, dass das eingerichtete Digitalstudio Roter Saal für Online-Veranstaltung insgesamt zu groß sei, „weil inzwischen fast jeder in der Lage ist, in seiner Garage eine Digitalveranstaltung durchzuführen“. An einem neuen Konzept werde für das HCC nun ebenfalls gearbeitet. Seit März hat es in dem Roten Saal nur fünf Digitalveranstaltungen gegeben.

Nennenswerte Umsatzerlöse nur im Januar und Februar 2020

Den Jahresabschlussbericht 2020 hatte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte erstellt, dessen Wirtschaftsprüfer Christian Schelling sagte, durch die Pandemie sei das Geschäftsmodell des HCC aus Kongressen und Veranstaltungen auch in der HDI-Arena förmlich kollabiert. „Nach den ersten beiden Monaten 2020 war kein regulärer Geschäftsbetrieb mehr möglich“, so Schelling. Die Umsatzerlöse 2020 in Höhe von rund 5,6 Millionen Euro gingen in erster Linie auf die Monate Januar und Februar 2020 zurück.

Das operative Jahresergebnis des HCC, bereinigt um nicht beeinflussbare Aufwendungen wie allgemeine Struktur-und Personalkosten, beläuft sich auf ein Minus in Höhe von rund 2,88 Millionen Euro – geplant hatte das HCC eigentlich einen Überschuss von 400.000 Euro. Dramatisch auch der Rückgang der Umsatzerlöse in der HDI-Arena, sie betrugen 2020 knapp 965.000 Euro, was gegenüber dem Planansatz eine Abweichung in Höhe von gut 4,3 Millionen Euro oder minus 81,7 Prozent ausmacht. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine Veränderung um gut 5,4 Millionen Euro oder 85 Prozent. „Die Stadionkonzerte haben sich immer gut gemacht in der Bilanz“, so Joachim König. Auch hier wisse man aktuell nicht, wie es weitergehe.

Von Andreas Voigt