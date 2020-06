Hannover: Club „Zaza“ steht vor dem Aus

Hannover

Nach der mehr als dreistündigen Verhandlung stand Jürgen Uhlenwinkel etwas ratlos im Landgericht. Was tun, wenn es bei der fristlosen Kündigung des „Zaza“-Mietvertrages bleibt? „Dann muss ich zum Sozialamt“, antwortet der Club-Chef.

Er hat anscheinend keinen Plan B. Und das nach 26 Jahren „Zaza“. Der Kult-Club an der Hamburger Allee bald nicht mehr in Hannover? Für viele Partyfans ist das kaum vorstellbar, aber es könnte so kommen.

Mitte September 2018 hatte der Vermieter, die „Maxime Investment GmbH“, den Mietvertrag gekündigt – fristlos. Uhlenwinkel war zwei Monatsmieten im Rückstand. Es blieb bei der Kündigung, auch als der Club-Chef den Betrag (17.000 Euro) einige Tage später zahlte.

„Zaza“- ein unzuverlässiger Mieter?

Der Vertreter des Vermieters (42) stellte den Club-Besitzer als sehr unzuverlässigen Mieter dar. „Er hat gezahlt, wenn er Lust hatte“, so der Zeuge. In den vergangenen drei Jahren habe er die Miete selten in einer Summe bezahlt.

Aus Mietersicht stellt sich das anders dar. „Über die Sommermonate gab es immer wieder mal Zahlungsprobleme. Das wurde dann später gezahlt, es war immer okay“, sagte die Betriebsleiterin (29). Seitens des „Zazas“ betonte man, dass man solche Dinge immer „freundschaftlich“ geregelt habe.

Bis zum September 2018. Als der Vermieter vor Ort war, habe man sich auf einen Mietvertrag geeinigt. „Wir hatten eine Einzugsermächtigung und eine höhere Miete angeboten, aber der Vermieter wollte das nicht“, so die Zeugin.

Club-Chef fühlt sich getäuscht

Richterin Kirsten Schwerin fragte nach: „Warum wollte der Vermieter keine höhere Miete?“ Die Antwort der Betriebsleiterin: „Weil ihm klar war, dass es keine neuen Mietvertrag geben wird.“ Die Zaza-Crew fühlt sich getäuscht.

Aus Sicht des Vermieters stellt sich das anders dar. Man habe über einen neuen Mietvertrag geredet, schließlich sei der alte Mietvertrag gekündigt worden. „Ich habe aber auch gesagt, dass das mein Chef entscheiden müsse“, erklärte der Zeuge.

Immobiliengesellschaft will neuen Mieter

Die Corona-Krise hat die Probleme des Clubs nicht geringer werden lassen. Uhlenwinkel hat wegen des geschlossenen Betriebs drei Monate keine Nebenkosten gezahlt, und eine Nebenkostenabrechnung sei auch noch offen. Schließlich fielen keine Nebenkosten bei einem geschlossenen Betrieb an, so der Club-Chef. Der Vermieter wertet das als „Mietrückstände“.

Ein Vergleich über die Fortsetzung des Mietverhältnisses scheiterte zu Beginn des Prozesses. Der alte Mietvertrag hat eine Gültigkeit bis 2034. Uhlenwinkel bot an, die Vertragsdauer auf 2029 zu verkürzen. Das lehnte der Kläger-Anwalt ab: „Es gibt Pläne, da etwas Neues reinzubringen.“

Von Thomas Nagel