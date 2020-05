Clown Fidolo macht Kinder beim Balkonkonzert fidel

Hannover

Auch wenn die Corona-Einschränkungen gelockert wurden, wird es doch noch dauern, bis alles wieder beim Alten ist. Das gilt auch für Clownswohnung in der Nußriede 4 C, in der Clown Fidolo normalerweise zweimal in der Woche morgens Schulklassen und nachmittags Kinder aus der Nachbarschaft aufheitert. Die aber ist noch bis auf Weiteres geschlossen.

Kommen die Kinder nicht zum Clown, kommt der Clown halt zu den Kindern. Schon am 15. Mai hatte Fidolo im Roderbruch sein erstes Balkonkonzert gegeben, inspiriert von den weltweit zahlreichen Aktionen dieser Art, unterstützt vom Kulturtreff Roderbruch und dem Wohnungsunternehmen Vonovia. Am Mittwochnachmittag nun stand er mit seiner Frau Anne Schneider und Mitstreiterin Katharina Mohs vom Kulturtreff auf dem grünen Dach der Tiefgarage hinter den Häusern Nobelring 38 und 40.

Anzeige

„Das ist doch ein wunderschöner Ort zu singen“, sagt er. „Macht richtig Spaß.“ Nicht nur ihm, sondern vor allem auch den Kindern. Die waren nicht ganz so zahlreich angerückt. Etwa ein Dutzend hat sich vor ihm im Gras versammelt, wohlweislich getrennt nach Familien, die einzelnen Gruppen mit dem nötigen Abstand zueinander. Gelegentlich muss daran erinnert werden, wenn sich Nachzügler einfinden. Gegen Ende des halbstündigen Konzerts sind es dann auch schon mehr als 20 Kinder samt einem Vater, die es sich auf dem Grün bequem gemacht haben.

Weitere NP+ Artikel

Bei Mitmachliedern wird geklatscht und gehüpft

Natürlich nicht zu bequem, zumindest die Kinder. Denn zuhören allein gilt nicht. Mitsingen ist das Mindeste. Immerhin hatte Vonovia Liedtexte in alle Briefkästen gesteckt. Aber es geht auch um Bewegung. Fidolo hat etliche Mitmachlieder im Gepäck. Da wird geklatscht, gehüpft und gewirbelt was das Zeug hält. Die lachenden Kindergesichter sind mehr wert als der Applaus, der natürlich auch nicht fehlt.

Auf den Balkonen haben sich indes nicht ganz so viele Kinder versammelt – warum auch, da man jetzt ja nicht mehr das Haus hüten muss. Aber eine ganze Reihe Erwachsene sind dort zu sehen, die offenbar auch ihren Spaß haben. Vielleicht ist die Deckung des Balkons da hilfreich. Nicht nur Fidolo singt und spielt Gitarre, auch Katharina Mohs erfreut die Disneyfans unter den Zuhörern mit dem Titelsong aus „Die Schöne und das Biest“ zu einem Piano-Play-back.

Noch zwei weitere Balkonkonzerte

Am Ende fragt ein Mädchen, wann sie den Clown denn wiedersehen könne. Das geht: Denn Fidolo gibt noch zwei weitere Balkonkonzerte im Roderbruch: am Mittwoch, dem 27. .5. am Wendeplatz vorm Kosselhof 2/4 und am 3. 6. an der Rückseite der Häuser Osterfelddamm 47/49, jeweils um 17 Uhr.

Lesen Sie auch

Von Andreas Krasselt