Ein Wintermarkt in der City als Ersatz für den ausgefallenen Weihnachtsmarkt in Hannover? „Die derzeitige Infektionslage und die weiterhin hohe Zahl an Neuinfektionen lässt eine Ausrichtung derzeit nicht zu“, sagte dazu Hannovers Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette am Freitag im Wirtschaftsausschuss. Neben den geschlossenen Einzelhandelsgeschäften in der Innenstadt und der damit verbundenen, niedrigeren Kundenfrequenz, verhindere auch die Maskenpflicht die Umsetzung. „Ein direkter Verzehr an Ort und Stelle ist damit nicht möglich.“

Die Wirtschaftsdezernentin führte weiter aus, dass sich die Verwaltung derzeit im Gespräch mit dem Schaustellerverband befinde, um ein Aufstellen von Ständen zu einem späteren Zeitpunkt zu ermöglichen. Aber: „Ein Antrag wurde aus den oben genannten Gründen bisher nicht gestellt“, so Tegtmeyer-Dette. Konkretere Planungen über einen Wintermarkt habe man auch aufgrund der zeitlichen Nähe zum voraussichtlich im April stattfindende Frühlingsfest bisher nicht vorgenommen, um keine Konkurrenzsituation entstehen zu lassen.

Kein Frühlingsfest ? Schausteller sehen Lage kritisch

Über den Fortgang dieser Gespräche wolle die Stadt weiter informieren, sowohl im Wirtschaftsausschuss als auch im Sportausschuss, der seit ein paar Monaten wieder für Veranstaltungen in der Stadt federführend zuständig ist. Möglicherweise wird es ohnehin schwierig mit einem Frühlingsfest. Die Erste Stadträtin teilte im Ausschuss nämlich auch mit, dass der Ausrichter, die Arbeitsgemeinschaft Volksfeste ( AGV), die Organisation eines Frühlingsfestes unter den aktuellen Corona-Gegebenheiten kritisch sehe. Die Verwaltung wolle die Situation beobachten und zu gegebener Zeit das Gespräch mit den Schaustellern suchen.

Der Wintermarkt sollte im hannoverschen Stadtgebiet nach Vorbild der Aktion „Summertime in the City“ 2020 an mehreren Orten wie dem Opern- und Steintorplatz, dem Nordufer des Maschsees sowie auf der Lister Meile stattfinden, festtypische Produkte und Waren sowie Fahrgeschäften anbieten. Zulassen will die Stadt den Wintermarkt bis zum 31. März 2021.

