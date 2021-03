Hannover

Die Polizei Hannover sucht Zeugen für einen Raservorfall: Ein junger Mann (23) ist am Sonntagmittag mit seinem Auto durch Hannover-Mitte gerast und hat dabei zwei Menschen verletzt, eine Frau dabei schwer. Der Autofahrer ist Wiederholungstäter - unklar ist noch, ob es sich hier auch um ein Renn-Duell mit einem anderen Fahrer handelte.

Obwohl der Raser immer wieder kurz die Kontrolle über seinen BMW verloren habe, hat er laut Polizei das Fahrzeug stets aufs Neue beschleunigt. An der Brühlstraße geriet er dann in den Gegenverkehr und kollidierte mit zwei Radfahrern am Fahrbahnrand. Während ein 31-Jähriger Radfahrer laut Polizei noch zur Seite abspringen konnte und mit dem Schrecken davon kam, wurde eine 24-jährige Radlerin schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Verlauf

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war der Raser am Sonntag gegen 13.40 Uhr mit BMW (5-er Reihe) aus der Reuterstraße kommend in die Goethestraße unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich demnach zwei weitere männliche Personen. Laut Zeugen driftete der Pkw deutlich hörbar um die Kurve.

Auf der Goethestraße geriet das Fahrzeug im Bereich einer Radweg-Verschwenkung außer Kontrolle. Der Fahrer beschleunigte jedoch weiter und überfuhr die Ampel für Rechtsabbieger zur Brühlstraße bei Gelblicht. Während er erneut Gas gab, geriet der BMW laut Polizei voll außer Kontrolle, brach mit dem Heck zunächst nach rechts aus, schleuderte dann links ausbrechend um die Ecke – kurz danach, vor der Clevertor-Brücke auf Höhe der Arbeitsagentur, traf er auf die Radfahrer.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 23-Jährigen (er war am Unfallort geblieben) unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, verbotenem Autorennen – Paragraf 315d Strafgesetzbuch – und fahrlässiger Körperverletzung. Der junge Mann ist erst seit Mitte Januar wieder im Besitz eines Führerscheins und noch in der Probezeit.

Wiederholungstäter

Laut einer Polzeisprecherin hatte der Fahrer den Führerschein wegen desselben Verhaltens weg. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hannover wurden sowohl der Führerschein als auch sein Auto beschlagnahmt. Es werde vermutet, dass er sich mit einem anderen Autofahrer ein Rennen lieferte. Darum hofft die Polizei auf Hinweise, wie sich der Fahrer vor seinem Auftritt auf der Goethestraße verhalten hat und ob ein anderes Fahrzeug auffällig war.

Zeugenaufruf

Die Polizei bittet Zeugen, denen der Fahrer (und womöglich ein weiteres Fahrzeug) durch verkehrswidrige und rücksichtslose Fahrweise aufgefallen war, sich unter der Telefonnummer 0511 / 1 09 18 88 zu melden.

Von Ralph Hübner