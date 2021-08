Von Impfmüdigkeit keine Spur: Das City-Impfen am Bahnhofsvorplatz in Hannover am Sonnabend war ein voller Erfolg. Das niedrigschwellige Angebot, sich auch spontan den lebensrettenden Piks verabreichen zu lassen, wurde von den Menschen angenommen. Bis 17.30 Uhr besteht noch die Möglichkeit.