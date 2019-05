Hannover

Das Konzert von Stürmer am Mittwoch im Capitol in Hannover fällt offenbar krankheitsbedingt aus. Allerdings steht schon ein Ersatztermin fest: Stürmer kommt am Freitag, dem 28. Juni, ins Capitol.

In einem Statement der Künstlerin heißt es:

Es gibt schlechte Nachrichten. Das Konzert in Hannover wird leider ausfallen.

Meine Stimme ist einfach sehr angeschlagen und ich habe gerade vom Arzt für heute „Sprech- und Singverbot“ auferlegt bekommen.

Es tut mir total leid!!!!!

Dank unseres örtlichen Veranstalters haben wir aber bereits einen Ersatztermin gefunden, damit wir uns ganz bald in Hannover sehen!

Der neue Termin ist am 28. Juni 2019! Die Tickets behalten natürlich ihre Gültigkeit.“

