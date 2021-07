Hannover

Machtvoll und mit imposanten Militäraufmärschen hat China den 100. Gründungstag der Kommunistischen Partei gefeiert. Kaum zu glauben, dass sich diese Diktatur vor Anhängern einer Meditationslehre fürchtet. Aber es ist so. Und deshalb begehrt Xianglong Li (32) ein Bleiberecht in Deutschland. Er ist Anhänger von Falun Gong. Eine Lehre, die als moralische Grundsätze Wahrhaftigkeit, Barmherzigkeit und Nachsicht praktiziert. Also all das, wofür die chinesische Regierung nicht steht.

Das Problem des jungen Mannes aus China, er war beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nicht aufrichtig. So erzählte er nicht, dass er wegen seines Glaubens 2001 inhaftiert wurde. Zuvor waren auch seine Eltern eingesperrt worden. „Der Dolmetscher sagte mir, dass dieser Zeitraum nicht wichtig sei“, übersetzt eine Dolmetscherin.

Mit den Eltern auf der Flucht

Und überhaupt arbeiteten viele Dolmetscher für den chinesischen Geheimdienst. „Ich muss mich heute noch schützen“, sagt er. Deshalb sei er beim Bundesamt sehr zurückhaltend mit seinen Angaben gewesen.

In China betrieb Xianglong Li einen Computer-Laden. Für Falun-Gong-Anhänger habe er keine Rechnungen geschrieben, um sie zu schützen. Immer wieder musste er seinen Laden schließen, wenn der behördliche Druck zu stark wurde. Von Kindesbeinen an sei er mit seinen Eltern auf der Flucht vor staatlicher Verfolgung gewesen. 2002 sei er wegen seines Glaubens aus der Schule geworfen worden.

Flüchtling spricht kritische Nachrichten über China im Radio

Seit den 90er Jahren werden die Anhänger der spirituellen Praktik (eine Mischung aus Qigong und buddhistischer Meditation) in China verfolgt. Hunderttausende seien grundlos inhaftiert und gefoltert worden. Bei Wikipedia heißt es, dass 100.000 Falun-Gong-Anhänger getötet worden seien, um an ihre Organe zu gelangen.

Darf der deutsche Staat trotz dieser Situation, einen Menschen nach China abschieben? „Entscheidend ist, ob die Falun-Gong-Mitgliedschaft für die Gewährung von Asyl ausreicht?“, bilanziert Verwaltungsrichter Harald Peters nach einer stundenlangen Anhörung. Und ob das Engagement von Xianglong Li in seiner Gemeinschaft über das übliche Maß hinaus geht?

Diese Frage kann man getrost mit „Ja“ beantworten. Der Flüchtling ist regelmäßig am Maschsee, um über die Verbrechen des chinesischen Staates an seinen Glaubensbrüdern aufzuklären. Und er ist Nachrichtensprecher beim Sender „Stimme der Hoffnung“. Dieser Sender strahlt nach China aus – mit Nachrichten, die der totalitären Regierung in China nicht passen dürften. Die Entscheidung wird am 12. Juli erwartet.

Von Thomas Nagel