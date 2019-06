Hannover

Ökologische Landwirtschaft soll laut Ratsbeschluss auf Hannovers Ackerflächen eigentlich Vorfahrt haben. Zumindest bei der Neuvergabe von Pachtverträgen sollen Biobauern bevorzugt werden. Ob das in allen Fällen sinnvoll ist, wird hinterfragt. Insbesondere auf dem Kronsberg gibt es dabei offensichtlich Probleme, wie sich bei einer Anhörung zu dem Thema am Montag im Umweltausschuss des Rates am „Fallbeispiel Kronsberg“ zeigte.

Für Natur- und Artenschutz ist ökologische Landwirtschaft hilfreich. Ökolandbau sorgt für Artenvielfalt, was gerade angesichts des aktuellen Artensterbens wichtig ist. Das hat auch die Bundesregierung erkannt, die eine Ausweitung der ökologischen Landwirtschaft auf 20 Prozent der Flächen anstrebt. In Deutschland habe der reale Anteil 2017 bei 8,2 Prozent gelegen, in Hannover im vergangenen Jahr sogar nur bei 3,6 Prozent, so Georg Wilhelm vom BUND.

Blühstreifen und Lerchenfenster nur Kosmetik?

In der gesamten Region gibt es eine Reihe von Artenschutzprogrammen in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft. Doch die sogenannten „Blühstreifen“ und „Lerchenfenster“ seien nur Kosmetik, betonte der Naturschützer. Er forderte die Umstellung der gesamten stadteigenen Pachtflächen auf Öko-Landbau: „Nur so können lebensfähige Öko-Betriebe hier existieren.“

Die Stadt verfügt am Kronsberg über rund 400 Hektar verpachteter Agrarflächen, 120 davon werden ökologisch bewirtschaft. Das sind die Flächen des Kronsberghofs. Doch gerade dessen Zukunft steht auf Messers Schneide. Betreiber Werner Reuter will den Hof gesundheitsbedingt in absehbarer Zeit aufgeben. „Ich suche seit Jahren nach einem Nachfolger.“ Doch trotz 20 bis 30 Interessenten habe er keinen gefunden, der sich in der Lage gesehen habe, den Hof wirtschaftlich weiter zu betreiben. „Der Standort ist für Öko-Anbau nicht geeignet, das schreckt jeden Jungunternehmer ab.“

Kartoffeln fallen komplett weg

Bei der Standortwahl für den Öko-Hof als Expoprojekt war die Frage der Bodenqualität seinerzeit wohl weniger wichtig als die Nähe zum Expogelände. Die Bodenprobleme beschäftigen auch die anderen vier Landwirte, die Flächen am Kronsberg gepachtet haben und konventionell bewirtschaften. „Kartoffeln fallen komplett aus“, sagt etwa Friedrich-Wilhelm Brandes.

Brandes hat bereits 25 Hektar seiner Kronsbergflächen wegen der Wohnbebauung abtreten müssen. Würde ihm der Pachtvertrag für die verbliebenen 65 Hektar nicht verlängert, müsste er insgesamt 90 Hektar abschreiben. „Das würde meine Existenzgrundlage massiv infrage stellen“, beklagt er.

Hoher Investitionen in Technik

Eine Umstellung auf Öko-Landbau würde hohe Investitionen in neue Technik bedeuten. Ohne Viehhaltung ginge es auch nicht, was Emissionsprobleme mit sich brächte. Seine Flächen dort würden dafür auch nicht ausreichen. „Doch woher andere Flächen nehmen? Ich will keine von den Kollegen absaugen.“ Eine Umstellung sei nur mit entsprechender umfangreicher Unterstützung möglich. „Wir können frei und offen, aber ohne Zwang mit Politik und Verwaltung darüber sprechen“, betonte er.

Kollege Dirk Gericke dagegen erteilte den Öko-Plänen eine klare Absage: „Bei uns ist die innere Einstellung für Öko nicht vorhanden. Wenn wir weitermachen, dann konventionell.“ Vorstellen kann sich auch Cord Scheverling einen Umstieg nicht, weil die Böden das nicht hergäben. „Gemüseanbau hat man schon mal probiert. Der Betrieb hat nach zwei Jahren aufgegeben“, berichtet er. Und für Ralf Wellhausen stellt sich noch aus einem anderen Grund die Existenzfrage, da isolierter Öko-Anbau auf seinen von der Stadt gepachteten 40 Hektar am Kronsberg nicht wirtschaftlich umzusetzen sei. „Aber meine anderen Verpächter erteilen einer Umstellung ein klares Nein“, sagt er.

Eingriffe und Fremdbestimmung

Holger Hennies vom Landvolk-Verband sieht das städtische Programm mit großer Sorge. Er spricht von massiven Eingriffen und Fremdbestimmung, das Programm nehme zu wenig Rücksicht auf die Landwirte. „Der Kronsberg ist ein sehr spezieller Ort. Man kann Öko nicht mit der Brechstange durchsetzen.“

Ulrich Klischat von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen räumt dagegen dem Öko-Landbau auch auf dem Kronsberg Perspektiven ein. Mit der Flächengröße habe ein Erfolg seiner Ansicht nach nichts zu tun. Man bräuchte eben für jeden Standort ein entsprechend angepasstes Programm: „Was ich an diesem Standort und mit meinen Möglichkeiten machen kann, kann ich aber nicht in drei Minuten erklären.“

Von Andreas Krasselt