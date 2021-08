Hannover: Carsharing-Boom bei Stadtmobil – auch wegen Corona

Hannover

Im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 war der Umsatz zwischenzeitlich so heftig eingebrochen, dass Stadtmobil sogar über einen Notverkauf von Fahrzeugen nachdachte. Mittlerweile hat sich das Geschäft jedoch wieder erholt – und nicht nur das. Der Carsharing-Anbieter verzeichnet einen regelrechten Boom. „Es läuft hervorragend“, verkündet Andreas Krämer, Stadtmobil-Geschäftsführer in Hannover. Jeden Monat gewinne sein Unternehmen aktuell rund 250 Neukunden dazu.

Die Auslastung der Fahrzeuge liege bei über 50 Prozent. „Das ist viel“, sagt Krämer. Eigentlich schon ein bisschen zu viel. Denn die hohe Nachfrage hat zur Folge, dass die Wunschautos nicht immer in unmittelbarer Nähe zur Verfügung stehen. Weil offenbar viele Familien in Deutschland Urlaub machen, sind die Autos der Kategorie „Kombi“ komplett ausgebucht. „In diesem Segment können wir die Nachfrage schon nicht mehr komplett bedienen“, berichtet Krämer.

Stadtmobil: Flotte auf 430 Fahrzeuge angewachsen

Aktuell hat Stadtmobil laut dem Geschäftsführer rund 10.000 Kunden in Hannover. 2020 waren es 7500. Die Flotte ist auf 430 Fahrzeuge angewachsen. Vor rund einem Jahr waren es 375. Das Unternehmen ist damit in Sachen Carsharing klarer Platzhirsch in Hannover. Die Firma Greenwheels hat in Hannover nach eigenen Angaben gut 60 Fahrzeuge im Einsatz, hinzu kommen noch ein paar Autos der Bahn-Tochter Flinkster, die am Hauptbahnhof stationiert sind.

Mit dem Garbsener Unternehmen Drivers Next war 2019 ein weiterer Konkurrent auf dem Markt aufgetaucht, der mit zunächst 100 Fahrzeugen an den Start ging und dieses Angebot auf bis zu 500 Autos ausweiten wollte. „Aufgrund der aktuellen Lage werden wir unser Angebot auf unbestimmte Zeit abstellen“, heißt es zurzeit jedoch auf der Homepage des Unternehmens. Die im Impressum angegebene Rufnummer ist nicht mehr vergeben.

Viele Umsteiger von Üstra und Regiobus

Unter den Neukunden sind laut Stadtmobil-Geschäftsführer viele, die ein Auto abschaffen oder sich erst gar keins zulegen wollen. Wenig Freude macht ihm jedoch, dass auch zahlreiche Kunden des Nahverkehrs wegen der Corona-Pandemie umgestiegen sind. Stadtmobil sieht sich eigentlich als Ergänzung dazu, nicht als Konkurrenz. „Unser Ziel ist nicht, dass ÖPNV-Strecken mit Stadtmobil-Autos zurückgelegt werden“, betont Krämer.

Dennoch will das Unternehmen weiter wachsen. Die limitierenden Faktoren sind dabei jedoch die Autos – und die Stellplätze. „Die Autohersteller können nicht mehr alles liefern“, berichtet Krämer. Und die Ausweisung von Stellplätzen durch die Stadt hinke zurzeit auch ein bisschen hinterher.

Neue Regeln verzögern Ausweisung von neuen Stellplätzen

Laut Krämer liegt das an gesetzlichen Änderungen zum Carsharing. „Bisher lief es so, dass wir uns unsere Lieblingsstellplätze ausgesucht haben – und dann wurden die auch meistens so genehmigt“, berichtet er. Derzeit stünden die Regeln aber wohl auf dem Prüfstand.

Laut Stadt spielt dabei ein Paragraph im Niedersächsischen Straßengesetz eine Rolle, der seit November 2020 in Kraft ist. Dieser mache es möglich, Carsharing-Plätze auch an Landes- oder Kreisstraßen einzurichten. „Um der Vorschrift im Niedersächsischen Straßengesetz gerecht zu werden, soll zukünftig die Vergabe öffentlich bekanntgemacht werden“, erklärt Sprecherin Olja Yasenovskaya die notwendigen Änderungen im Verfahren.

Stadtmobil-Geschäftsführer Krämer hofft, dass bald wieder mehr Schwung in die Ausweisung von Stellplätzen kommt. Er will auch die Zahl der E-Autos, aktuell sind 13 im Angebot, weiter ausbauen. Das sei „absolut notwendig“, so Krämer.

Von Christian Bohnenkamp