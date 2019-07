Hannover

In Bemerode ist ein Carport in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf eine Doppelhaushälfte an der Straße „An der Hahnenburg“ verhindern. Der Hausbesitzer (46) zog sich Verletzungen zu.

Mehrere Anwohner bemerkten am Sonnabend gegen 14.45 Uhr den Brand „An der Hahnenburg“ und alarmierten die Feuerwehr. Auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte bereits die Rauchsäule über dem Brandort sehen.

Übergreifen der Flammen wurde verhindert

„An der Hahnenburg“ gingen sofort mehrere Atemschutztrupps gegen die Flammen vor. Die Feuerwehrleute brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Ein Übergreifen der Flammen auf die Doppelhaushälfte nebenan konnte verhindert werden.

Bewohner zieht sich Verbrennungen zu

Der Hausbesitzer zog sich bei dem Feuer Verbrennungen ersten Grades zu. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Höhe des Schadens ist noch nichts bekannt.

Von NP