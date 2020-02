Ausbildung in Deutschland: Junge Spanier suchen Gasteltern in Hannover

Hannover

Adelante – das ist ein echtes Erfolgsrezept auch für Hannover. Junge Leute aus Spanien mit einer beruflichen Ausbildung, aber nicht so guten Zukunftsperspektiven in der Heimat, absolvieren eine weitere Ausbildung oder Qualifikation in Deutschland. Gefördert wird das Projekt der Industrie- und Handelskammer ( IHK), der Region Hannover und der Caritas mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds. Gesucht werden nun aber noch Gastfamilien für die jungen Spanier im Alter zwischen 18 bis 30 Jahre – und zwar für den Zeitraum von etwa acht Wochen. Eine Aufwandsentschädigung von 250 Euro pro Monat ist möglich. Die Gasteltern stehen nicht allein mit ihren Gästen, die jungen Leute werden während dieser Zeit von Mitarbeiterinnen der Caritas begleitet.

Wer Lust und Platz hat, melde sich Francisca Sanchez unter der Telefonnummer 0511/ 1217334 oder per Mail an f.sanchez-manzanares@caritas-hannover.de

Von Petra Rückerl