HANNOVER

Aufgeben kannst Du bei der Post: Das sagen sich auch die Anwälte von Diar M. (26). Der Angeklagte soll fünf Drogenpakete aus Barcelona erhalten haben. Inhalt: 60 Kilo Cannabis. Doch für die Anwälte Fritz Willig und Dimitrios Kotios hat sich ihr Mandant bestenfalls der Beihilfe zur Einfuhr von Drogen und Betäubungsmittelhandel schuldig gemacht. Und sie könnten damit recht haben.

Diar M. ist eher ein Beifang jahrelanger Ermittlungen gegen einen internationalen Drogenring. Anfang Mai machte die Polizei mit 450 Beamten eine Großrazzia in der Region Hannover, Nienburg und Südniedersachsen. Fünf Männer wurden festgenommen. Als vermeintlicher Chef wurde ein Türke (28) identifiziert.

Drogen im Wert von 2,2 Millionen Euro

Das Landeskriminalamt ( LKA) hatte ihn seit Juni 2016 im Visier. Über ein Cafe in Vahrenheide soll er seine Drogengeschäfte abgewickelt haben. Der Haupttäter habe Marihuana im Wert von 2,2 Millionen Euro aus dem Ausland bekommen, sagte ein LKA-Beamter (36) am Donnerstag im Landgericht aus. Nach Polizeimeldungen handelt es sich um fast zwei Tonnen Drogen.

Und da wären wir wieder bei Diar M. Er sei mit dem Bruder des „Drogenkönigs“ befreundet. Das hätten Recherchen bei Facebook ergeben, so der LKA-Beamte. In der Tat bekam der Angeklagte zwischen dem 19. Oktober 2018 und 22. Januar 2019 fünf Pakete von „ Manuel Jiménez aus Barcelona“. Im letzten Paket befanden sich zehn Kilo Marihuana, Wirkstoffgehalt 12,6 Prozent, Wert 83 000 Euro. Zugestellt wurden sie an seine Wohnung in der Weimarer Allee. In Vahrenheide; also dort, wo der vermeintliche Drogenkönig zu Hause ist. Der Angeklagte gab der Polizei einen Namen und eine Personenbeschreibung. Doch die Ermittlungen nach seinem Drogenabnehmer versandeten. Zu den Hintermännern werde sein Mandant aus verständlichen Gründen nichts sagen, meinte Anwalt Kotios im Gericht.

Spanischen Dealer nicht ermittelt

Doch ist Diar M. ein Großdealer oder ein kleiner Fisch? Bei der Polizei habe er sofort zugegeben, für eine andere Person die Pakete angenommen zu haben. Für jedes Paket habe der Hartz-IV-Empfänger 300 Euro erhalten, erklärte Anwalt Willig. Diese Aussage deckt sich mit einem Drogen-Paket-Empfänger aus Dresden. Und davon habe der Angeklagte bei seiner Festnahme nichts wissen können, sagt der Verteidiger. „Senor Jiménez“ lieferter auch nach Hamburg oder Düsseldorf. Die Polizei in Spanien konnte den Absender der Drogenpakete nicht ermitteln.

Doch es gibt auch rechtliche Probleme. Die Anklage geht davon aus, dass alle Pakete von „Jimenez“ voller Drogen waren. Doch beschlagnahmt wurde nur das das letzte Paket, der Rest ist Mutmaßung. „Es kann sonst was in den Paketen gewesen sein“, sagt Anwalt Kotios.

Von Thomas Nagel