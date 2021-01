Hannover

Der Canarisweg am Mühlenberg gehört jetzt komplett der städtischen Wohnungsgesellschaft Hanova. Bereits zuvor hatte diese die große Hochhaussiedlung dort übernommen. Zum 1. Januar hat diese nun auch noch die Immobilien mit den Hausnummer 1, 3 und 5 gekauft.

Diese gehörten bisher der Unternehmensgruppe Baum. Die drei 1969 gebauten Gebäude verfügen insgesamt über 91 Wohnungen mit ein bis drei Zimmern sowie eine Gewerbeeinheit. Mit deren Ankauf wolle die Hanova „als kommunaler Immobilienkonzern die Situation im Quartier stabilisieren und den Stadtteil Mühlenberg weiter aufwerten“, kündigt Geschäftsführer Karsten Klaus an.

Hanova gehören jetzt 557 Wohnungen am Canarisweg

Durch das Eigentum am zusammenhängenden Canarisweg-Quartier könne die Hanova „positive Synergieeffekte für uns und unsere neuen Mieterinnen und Mieter nutzen“, sagt Klaus. Sein Unternehmen habe durch den Kauf der letzten 91 Wohnungen dort „eine noch bessere Grundlage für die angestrebte positive Gesamtentwicklung.“

Zusammen mit den Hochhäusern, die die Hanova schon zuvor für knapp 40 Millionen Euro von der Deutschen Wohnen und Vonovia gekauft hatte, besitzt die städtische Tochter jetzt 557 Wohnungen am Canarisweg. Über den Verkaufspreis für die Immobilien Canarisweg 1, 3 und 5 haben die Hanova und die Baum-Gruppe Stillschweigen vereinbart.

15 Millionen Euro für die Sanierung

Nach Informationen der NP sollen sich die Neuerwerbungen in einem besseren Zustand befinden als die riesige Hochhaussiedlung. Zwar hatte auch die Baum-Gruppe zuletzt nicht mehr viel in die Gebäude investiert, weil sie sich schon länger davon trennen wollte. Allerdings soll der Sanierungsbedarf deutlich geringer sein als bei den Hochhäusern.

Der Aufsichtsrat der Hanova hat bereits ein Sanierungsprogramm über 15 Millionen Euro beschlossen, die in den nächsten fünf Jahren am Canarisweg investiert werden sollen. Darüber hat das Unternehmen bereits Fördermittel beim Land Niedersachsen beantragt. Die Gesamtkosten für die Sanierung allein der großen Hochhaussiedlung werden auf 40 Millionen Euro geschätzt.

Durch den neuen Zukauf am Mühlenberg erhöhen sich die finanziellen Belastungen für die Hanova weiter. Große Teile in der Politik sind davon überzeugt, dass die städtische Tochter frisches Geld benötigt, um auch künftig am Wohnungsmarkt aktiv bleiben zu können. Mit den Anteilseignern, der Stadt und der Sparkasse, laufen deshalb bereits Gespräche, wie die Kapitaldecke der Hanova besser ausgestattet werden kann.

Von Christian Bohnenkamp