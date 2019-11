Die Suche nach einem neuen Standort für das Stadtarchiv gestaltet sich weiter schwierig. Eine Ausschreibung der Stadt für eine Mietimmobilie verlief nach Infos der CDU im Rat erfolglos. Sie will jetzt eine Grundsatzdebatte im Rat über die Zukunft der Einrichtung haben – und kündigt für die Ratssitzung am Donnerstag einen Heranziehungsbeschluss an.