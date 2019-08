HANNOVER

Hochgekrempeltes hellblaues Hemd, offenes Lächeln und ein kumpeliges „ Ecki Scholz“ statt Eckhard Scholz, wie der OB-Kandidat und ehemalige Chef von Volkswagen Nutzfahrzeuge eigentlich heißt. Kein Anzug, keine staatstragende Mimik, dafür locker-lässig in Hemd und Jeans freundlich lächelnd – so präsentiert sich der 56-Jährige für die CDU auf den Wahlplakaten, die die Partei ab Dienstag im Stadtgebiet aufstellt. 4000 Klein- und 60 Großflächenplakate insgesamt.

„War schon bei VWN der Typ zum Anfassen“

„ Ecki ist nicht künstlich geschaffen für den Wahlkampf“, sagt der Kandidat gleich zu Beginn der Pressekonferenz, zu der die Stadt-CDU am Freitag im Hof der CDU-Kreisgeschäftsstelle geladen hatte, mit der sie die Plakatkampagne für die OB-Wahl Ende Oktober vorstellen wollte. „Schon bei VWN bin ich von der Belegschaft als Ecki Scholz eingeordnet worden. Ich war dort schon der Typ zum Anfassen und mit dem man reden kann“. So sei er auch als OB-Kandidat und später als Oberbürgermeister, sollte er ins Amt gewählt werden.

AUF GEHTS: Im Hof der CDU-Kreisgeschäftsstelle in Hannover haben Geschäftsführer Marco Zacharias, CDU-Kreisvorsitzender Maximilian Oppelt und CDU-OB-Kandiddat Eckhard Scholz (von links) die Plakatkampagne der Partei vorgestellt, die am Dienstag beginnt. Quelle: Schaarschmidt

Auffällig: Die Kampagne ist stark auf die Person Eckhard Scholz zugeschnitten, auf keinem Motiv findet sich das CDU-Logo, also die Partei, für die er antritt. Vergessen oder Absicht? „Die OB-Wahl ist eine Persönlichkeitswahl. Nur wer über die Parteigrenzen hinweg Stimmen zieht, kann die Wahl gewinnen. Eckhard Scholz ist ein führungsstarker, unbelasteter OB-Kandidat. Diese Persönlichkeit wollen wir herausstellen“, so Maximilian Oppelt, der CDU-Kreisvorsitzende. „Ich bin frei in meiner Meinung und unabhängig, auch wenn ich mit den Zielen der CDU in Hannover übereinstimme und deshalb antrete“, ergänzt Eckhard Scholz. Dieses Freisein, das solle bei der Kampagne auch zum Ausdruck kommen.

Ausgearbeitet hat die CDU-Wahlkampfhilfe die Hamburger Agentur Guru, mit deren Unterstützung schon Schleswig-Holsteins CDU-Ministerpräsident Daniel Günther ins Amt kam. Und auch den Wahlkampf von Vize-Ministerpräsident Bernd Althusmann in Niedersachsen haben die Hamburger gemanagt. Jetzt also Hannovers CDU-OB-Kandidat Eckhard Scholz, bei dessen Namen sich die Agentur einen Clou hat einfallen lassen: Der Buchstabe O in Scholz ist der Neustart-Taste am PC nachempfunden – ein nach oben offenes O mit Strich. „Ein Neustart in Hannover, das ist unser zentrales Thema im Wahlkampf“, so Maximilian Oppelt. Neustart heiße jedoch nicht, alles auf den Kopf zu stellen, aber Probleme zu lösen. „ Eckhard Scholz ist der einzige Kandidat, der glaubwürdig für diesen Neustart steht.“

Themen sind Bauen, Soziales, Ordnung, Umwelt und Familie

Der Kandidat selber drückt es so aus: „Nach 70 Jahren Sozialdemokratie in Hannover wird es höchste Zeit für einen Neustart, wir wollen Musik in diesem Wahlkampf machen.“ Auf die Plakatkampagne bezogen bedeutet dies die Themenschwerpunkte Bauen, Soziales, Ordnung, Umwelt und Familie. Mit „Stadt für alle statt für wenige“ setzt Scholz auf ausreichend bezahlbaren Wohnraum, denn da gebe es einen Stau. „Endlich zu Hause“ unterstreiche dies. Mit „Endlich. Sicher. Sauber und sozial“ setzt die CDU auf ihr klassisches, auch überregional besetztes Themenfeld Ordnung und Sauberkeit. Bei „Frische Luft für Hannover“ bedient die CDU das Thema Klimaschutz, will aber keine autofreie Innenstadt, sondern Anreize schaffen, dass der Hannoveraner stärker auf den öffentlichen Nahverkehr und das Rad setzt.

Ab Dienstag hängt die CDU ihre Wahlkampfplakate auf

Mit „5 Kinder. 4 Enkel. 1 Plan“ schließlich wollen Eckhard Scholz und die CDU klar stellen, dass der Kandidat ein Familienmensch sei und „ich die Probleme der Familien kenne“, so Scholz. Er wolle nicht nur die sozial schwachen oder reichen Familien ansprechen, sondern auch die in der Gesellschaftsschicht dazwischen.

Die 4000 Kleinplakate hängt die CDU ab Dienstag an Laternen und Bäumen, sie bleiben dort während des gesamten Wahlkampfes. Die Motive der 60 Großflächenplakate will die Partei in der Endphase des Wahlkampfes noch mal wechseln. Auch sie stehen ab Dienstag im Stadtgebiet. Dazu gibt es umfangreiche Online-Aktivitäten in den sozialen Medien.

Von Andreas Voigt