Hannover

Drittstärkste Kraft im Rat – das hatte sich die CDU vor einiger Zeit noch ganz anders vorgestellt. Lange Wartezeit im Rathaus, City-Straßensperrungen durch die Experimentierräume und nicht zuletzt die SPD-Rathausaffäre – nicht wenige in Partei und Fraktion spekulierten über Sitzgewinne zu Lasten von Rot-Grün. Der Wahlsonntag kam anders, eine stabile grün-rote Ratsmehrheit ist nun sehr wahrscheinlich. Der CDU bleibt weiter nur die Rolle der Oppositionspartei. Und die fällt nun noch kleiner aus. Drei Sitze sind weg, die CDU verlor im Vergleich zu letzten Kommunalwahl 3,8 Prozent, kommt nach dem vorläufigen Endergebnis auf 20,7 Prozent.

Vorwürfe, die CDU in Hannover habe den Fokus zu stark darauf ausgerichtet auf das hinzuweisen, was im Rathaus schief laufe statt eigene Themen zu setzen, lässt Parteichef Maximilian Oppelt nicht gelten. „Als Oppositionspartei legen wir selbstverständlich die Finger in die Wunde. Wir haben eine starke Kampagne gemacht und uns deshalb gegen den Bundestrend behauptet.“ Man habe sehr wohl auch eigene Themen gesetzt wie etwa Sicherheit, Sauberkeit, die Zukunft der Innenstadt sowie der Kitas und Schulen.

Verkleinerte CDU-Ratsfraktion hat fünf neue Mitglieder

Die CDU in Hannover liege mit ihren Wahlergebnissen im Schnitt stets sieben Prozent unter dem Trend der Bundes-CDU, so der Parteichef weiter. „Bei aktuell 20 Prozent, die die Bundes-CDU erreicht, hätten wir in Hannover 13 Prozent haben müssen. Wir haben 20 Prozent geholt, und das ist das Ergebnis unserer richtigen Themensetzung“, sagt Oppelt. Dass beim Bürgerservice etwas im Argen liege, hätten jüngst die Probleme bei der Briefwahl wieder gezeigt.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die neue CDU-Ratsfraktion besteht nun aus 13 Mitgliedern, von denen fünf neu dabei sind. Erfahrene Kommunalpolitiker wie Jens Seidel, Jens-Michael Emmelmann, Stefanie Matz oder Kerstin Seitz haben aufgehört, Nachrücker wie Patrick Hoare (Misburg-Anderten), Britta Waase (Döhren-Wülfel) oder Jens Enders (Herrenhausen-Stöcken) haben sich über ihre Bezirksrats-beziehungsweise Ortsvereinsarbeit für den Rat angedient. Oppositionsarbeit ist ihnen dort aber fremd.

Baupolitiker Felix Semper neuer Fraktionschef?

Wer neuer Fraktionschef wird, entscheiden die CDU-Ratsmitglieder am Dienstag. Es läuft auf Felix Semper hinaus, der in der Fraktion großen Rückhalt genießt. Semper, seit zehn Jahren baupolitischer Sprecher und Verkehrsexperte, gilt als meinungsfreudig und als jemand, der die politische Auseinandersetzung nicht scheut. Wer starke Oppositionsarbeit machen will, braucht einen starken Fraktionschef. Die CDU scheint ihn gefunden zu haben. Der Rest wird sich zeigen müssen. Mal wieder.

Von Andreas Voigt