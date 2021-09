Hannover

Am Modellprojekt „Sprinti“ hat die CDU-Regionsfraktion Kritik. Die erste Zwischenbilanz nach 100 Tagen falle nicht zufriedenstellend aus, denn das On-Demand-Angebot gehe an den Bedürfnissen der Nutzer vorbei, so CDU-Regionsfraktionscehf Bernward Schlossarek. „Das neue Angebot bringt zwar eine bessere Anbindung für einige Ortsteile, verschlechtert aber gleichzeitig das bewährte Angebot des öffentlichen Nahverkehrs in Teilen der Modellkommunen“, kritisiert er.Das Angebot, das den Öffentlichen Nahverkehr in der Region ergänzen soll, wird seit Juni in drei Pilotkommunen für dreieinhalb Jahre getestet – in der Wedemark, Springe und Sehnde.

Laut dem Verkehrsdezernenten der Region, Ulf Birger-Franz, komme „Sprinti“ indes überall gut an. Im Juni habe die Region rund 10.000 Fahrgäste gezählt, im Juli seien es schon 15.600 gewesen, hatte Franz vor ein paar Wochen noch mitgeteilt und „Sprinti“ als Erfolg verkauft. Das Unternehmen Via, das „Sprinti“ betreibt, hat mehr als 6500 virtuelle Haltepunkte in der Region festgelegt. Maximal 200 Meter sollen Kunden bis zum Einstieg zurücklegen müssen. Die Region hat das Ziel, die im Schnitt 500 Fahrgäste pro Tag auf 1000 zu steigern.

CDU: „Altenhagen I in Springe ist nicht Berlin Mitte“

Den „Sprinti“-Rufbus bestellen Kunden über ihr Handy per App – erster Kritikpunkt der CDU. „Was für die Smartphone-Generation weniger ein Problem ist, stellt insbesondere für Ältere eine große Hürde dar. Um es klar zu sagen: Altenhagen I in der Gemeinde Springe ist nicht Berlin Mitte. Es kann nicht sein, dass erst die Ergebnisse einer Testphase abgewartet werden, bevor nachjustiert wird“, äußerte Bernward Schlossarek.

Buchung per Smartphone: Eine Hürde für ältere Menschen, so die Kritik der CDU. Quelle: Samantha Franson

Er forderte ein unverzügliches Handeln der Region, „wir dürfen nicht noch mehr Zeit vertrödeln, jetzt muss schnell gehandelt werden. Sonst besteht die Gefahr, dass der Sprinti zum Lahmi wird.“ Das aber wünsche er sich nicht, denn die Idee sei gut, nur die Umsetzung mache Sorgen. Die Region habe beim Start angekündigt, Eindrücke zu sammeln, um dann eventuell nachzubessern – ohne Zeitkorridor.

Ebenso sei die erste Bilanz nach 100 Tagen insgesamt mangelhaft, bezogen auf die Nutzerzahlen, findet die CDU. „Hinsichtlich der Steigerung des Projekts ist noch Luft nach oben.“ Die Regionsverwaltung müsse nachsteuern, die Probleme beseitigen und das Modellprojekt besser erklären. Denn auch die Kommunikation vor allem mit vielen älteren Bürgern sei schlecht gelaufen. Der Fraktionschef: „Die Verwaltung muss prüfen, ob für eine begrenzte Zeit das ursprüngliche Angebot des ÖPNV wiederhergestellt werden kann.“

NP-Test: „Sprinti“ macht bei Spontanbuchungen Probleme

Die NP hatte vor wenigen Tagen den „Sprinti“ im Selbstversuch in der Wedemark getestet und dabei herausgefunden, dass Spontanbuchungen eher risikobehaftet sind, da es zu längeren Wartezeiten kommen kann, wodurch Anschlussverbindungen verpasst werden können. In Orten mit ohnehin schon schlechter Anbindung an den Nahverkehr sei „Sprinti“ aber ein Gewinn, so das Urteil.

Von Andreas Voigt